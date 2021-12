Letzte regionale Corona-Teil-Lockdowns in Bayern aufgehoben

Die Corona-Infektionszahlen in Bayern sinken - auch in den letzten beiden regionalen Hotspots in Bayern. Die Landkreise Freyung-Grafenau und Weilheim-Schongau sind fünf Tage in Folge unter der 1.000er Inzidenzschwelle gefallen und damit kann heute der Teil-Lockdown beendet werden. Laut Robert Koch-Institut (RKI) liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Weilheim-Schongau aktuell bei 606,0, in Freyung-Grafenau bei 713,4.

Restaurants öffnen wieder

Damit dürfen zum Beispiel Restaurants und Gaststätten wieder öffnen, Amateursport und Versammlungen sind wieder erlaubt. Es gelten in beiden Kreisen wieder die gleichen Einschränkungen wie im restlichen Bayern. Im niederbayerischen Landkreis Freyung-Grafenau galt der Teil-Lockdown 19 Tage. In der Spitze hatte der Landkreis eine Inzidenz von 1.616 und gehörte damit zu den am stärksten betroffenenen Regionen Deutschlands.

Viele Nachmeldungen in Weilheim-Schongau

Im oberbayerischen Landkreis Weilheim-Schongau dauerte die regionale Einschränkung elf Tage. Der Landkreis war nur wenige Tage über der 1.000 Inzidenzschwelle - offenbar war das einer Vielzahl von Nachmeldungen geschuldet.

Manche Einrichtungen werden aber nicht sofort geöffnet sein. Das Plantsch Freizeitbad in Schongau etwa öffnet nur die Sauna, der Badebetrieb brauche Vorlauf zum Hochfahren, heißt es von den Verantwortlichen. Derzeit ist die Wiedereröffnung vom Plantsch für den 20. Dezember geplant.

Inzidenz in Bayern sinkt

Bayernweit ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Vergleich zum Vortag erneut gesunken. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Dienstagmorgen mit 382,6 an. Am Vortag hatte diese bei 399,1 gelegen und damit erstmals wieder die Marke von 400 unterschritten. Vor einer Woche war noch eine Inzidenz von 520,6 erreicht worden.

Die Gesundheitsämter in Bayern meldeten dem RKI binnen eines Tages 2.979 Corona-Neuinfektionen und 108 Todesfälle. Doch auch wenn die Inzidenz sinkt, in bayerischen Krankenhäusern ist die Lage nach wie vor kritisch.