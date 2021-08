13.08.2021, 07:04 Uhr

Letzte Plädoyers im Weidener Flutkanalprozess

Im Prozess um den Ertrinkungstod eines 22 Jahre alten Mannes in einem Kanal in Weiden in der Oberpfalz sollen heute die letzten noch ausstehenden Plädoyers gehalten werden. Möglicherweise werden auch schon die Urteile gesprochen.