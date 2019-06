Letzte Mauern fallen: US-Tankstelle am Hubland wird abgerissen

Die US-Tankstelle am Hubland wird heute komplett abgerissen. Seit Anfang der Woche sind Bagger dabei, die Tankstelle einzureißen - heute fallen die letzten Mauern. Im Erdreich werden die Arbeiten noch ein paar Tage andauern.

Aktionsbündnis verlor Kampf um US-Tankstelle

Ob mit 66 Jahren Schluss sein würde mit der US -Tankstelle oder ob sie als Denkmal der ehemaligen US-Garnison dort erhalten bleiben sollte, war lange offen und umstritten. Zum Erhalt hatte sich ein Aktionsbündnis gebildet, nachdem die Tankstelles bei der Landesgartenschau auf dem ehemaligen Militärgelände als "American Diner" nostalgische Erinnerungen an "Stars and Stripes" in Würzburg entfacht hatte.

Stadtrat stimmte gegen Erhalt der Tankstelle

Der Würzburger Stadtrat stimmte Im Februar für einen Abriss der ehemaligen US-Tankstelle. Der Erhalt hätte hohe Kosten verursacht: Während schon der Rückbau der Tankstelle aufgrund von Altlasten auf über eine Million Euro kommt, wären auch bei einem Teilerhalt noch einmal mindestens 700.000 Euro dazu gekommen. Darüber hinaus war unklar, wie die Tankstelle hätte genutzt werden können. Das Aktionsbündnis hatte damals angeregt, daraus eine Stromtankstelle für Elektroautos und E-Bikes zu machen.