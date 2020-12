Letzte Landtagssitzung vor der Winterpause - oder doch nicht?

Der Landtag im Corona-Modus: "Ich tue mich jetzt ein bisschen hart, weil ich nicht sicher weiß, ob ich sie nicht nochmal sehen werde in diesem Jahr," sagt Parlamentspräsidentin Ilse Aigner zum Ende ihrer berühmten letzten Worte im Bayerischen Landtag. Viele Abgeordnete schmunzeln – sind es wirklich die letzten Worte in diesem Jahr?

"Die Demokratie steht niemals still"

Maskenpflicht, Corona-Tests und Sondersitzungen vor neuen Pandemie-Verordnungen – Aigner resümiert in ihrer Abschlussrede: Der Bayerische Landtag ist seiner Verantwortung gerecht geworden:

"51 Beschlüsse, 544 Anfragen, über 500 Petitionen mit Corona-Bezug und zwei Regierungsbefragungen sprechen eine deutliche Sprache: Als Parlament tun wir unsere Pflicht. Um es klar zu sagen: Die Demokratie steht niemals still. Jeder und jedem ist ein klares Votum möglich und das schafft dann eben auch Transparenz, das holt die Debatte von der Straße ins Parlament."

"Weiter zusammenhalten"

Die Grünen danken als größte Oppositionspartei der Mehrheit der Bürger, die sich an die Corona-Maßnahmen hielten, Katharina Schulze: "Lassen Sie uns also weiter zusammenhalten und wir zeigen gemeinsam, dass wir diese Pandemie bekämpfen können."

Als stellvertretender Ministerpräsident ruft Hubert Aiwanger dazu auf, nicht ausschließlich nur auf Corona zu blicken. Nicht zu vernachlässigen seien der Klimawandel, die Energiewende - und auch die globalen Handelsmärkte änderten sich. Optimistisch schaut Aiwanger auf die bayerische Wirtschaft: "Viele Branchen sind sehr gesund. Auch das Handwerk trägt Gottseidank dazu bei, dass wir weiterhin unter vier Prozent Arbeitslosigkeit sind. Also noch ist der Kern unserer Volkswirtschaft gesund und wir dürfen nicht aus dem Auge verlieren, dass wir ihn gesund halten müssen."

In Bezug auf Weihnachten wählt Aiwanger fromme Formulierungen: "Christentum heißt Hoffnung und wir müssen auch als Politiker Hoffnung verbreiten, nicht den Menschen sorgen. Von wegen "In Kürze sind wir alle pleite, in Kürze geht die Welt unter … schöne Weihnachten!"

Sondersitzung des Landtags bereits kommende Woche?

Ob heute tatsächlich die letzten Worte im Landtag gesprochen wurden, da sind sich die Mandatsträger nicht sicher. Viele Abgeordneten rechnen mit einer weiteren Sondersitzung noch vor Weihnachten, sollte es zu einem harten Lockdown kommen, würde noch vor in Inkrafttreten das bayerische Parlament darüber debattieren. Und so hört man auf den Gängen heute den Gruß "bis nächste Woche" - der Landtag ist im Corona-Modus.