Letzte Klage abgewiesen: Rechtsstreit um "Südspange" zu Ende?

Das Verwaltungsgericht Regensburg hat am Donnerstag die letzte verbliebene Klage eines Landwirts gegen den Planfeststellungsbeschluss der Regierung der Oberpfalz für den Bau der sogenannten "Südspange" abgewiesen. Damit geht ein fast zehn Jahre langer Rechtsstreit um den Neubau der acht Kilometer langen Kreisstraße R30 im Landkreis Regensburg zu Ende.

Ersatzland-Angebot ausgeschlagen

Der grundstücksbetroffene Landwirt hatte bis zuletzt geklagt, weil er seinen Betrieb durch den geplanten Bau der Kreisstraße gefährdet sah. Ein entsprechendes Ersatzland-Angebot des Landkreises Regensburg stellte den Landwirt nicht zufrieden. Das angebotene Grundstück sei nicht geeignet, den mit der Südspange verbundenen Eingriff in seinen Betrieb so auszugleichen, dass dieser nicht in seiner Existenz gefährdet sei.

Jetzt wies das Verwaltungsgericht Regensburg seine Klage ab. Jedoch kann der Landwirt innerhalb eines Monats nach Zustellung der schriftlichen Urteilsgründe noch in Berufung gehen.

Landkreis Regensburg begrüßt Urteil

Positive Resonanz über das Urteil kam vom Landratsamt Regensburg. Der Landkreis Regensburg käme dem Baurecht für die Südspange einen wichtigen Schritt näher, so eine Sprecherin des Landratsamts am Donnerstagabend: "Das bedeutendste Straßenbauprojekt des Landkreises hat eine weitere rechtliche Hürde genommen". Weiter heißt es, die Landrätin Tanja Schweiger (Freie Wähler) sehe in der Entscheidung des Gerichts einen großen Teilerfolg auf dem Weg zur finalen Erlangung von Baurecht für diesen Straßenneubau.

Rechtsstreit um Südspange begann 2012

Der Rechtsstreit um die Südspange begann 2012 und beschäftigte zwischenzeitlich auch den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof in München. Ursprünglich hatte es ein Dutzend Kläger gegeben. In den meisten Fällen konnte der Landkreis Regensburg als Bauherr mit den Klägern außergerichtliche Einigungen erzielen.

Bei der "Südspange" handelt es sich um eine rund acht Kilometer lange Ost-West-Verbindung durch den südlichen Landkreis Regensburg. Sie soll die A93 bei Bad Abbach im Landkreis Kelheim mit der Bundesstraße 15 bei Köfering verbinden.