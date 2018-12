Letzte Hürde: Stadt Kitzingen fördert Roxy-Kino mit 95.000 Euro

Mit einer deutlichen Mehrheit von 22 zu vier Stimmen hat der Kitzinger Stadtrat hat am Donnerstagabend den Zuschuss beschlossen. Damit können im Roxy-Kino nun die brandschutzrechtlichen Auflagen der Stadt erfüllt werden. 140.000 Euro sind dafür veranschlagt. Die Genossenschaft Roxy Kitzingen e.G. erhält Fördergelder vom Freistaat und dem Bund. Die letzte große Finanzierungslücke waren die 95.000 Euro, die nun von der Stadt kommen.

Wiedereröffnung des Kitzinger Roxy im Februar 2019 geplant

Michael Schmitt, Geschäftsführer der Roxy Kitzingen e.G., will nun so schnell wie möglich Aufträge an Firmen vergeben.

"Unser Ziel ist die Wiedereröffnung des Roxy Kinos in Kitzingen Mitte Februar und damit fast 13 Jahre nach der Schließung." Michael Schmitt, Geschäftsführer der Roxy Kitzingen e.G.

Kino mit anspruchsvollem Programm

Seit drei Jahren kämpfen die Genossenschaft und ein Förderverein dafür, dass in Kitzingen wieder Filme gezeigt werden können. Im April wurde ein Pachtvertrag für das Kino unterschrieben. Im Oktober fand ein Tag der offenen Türe statt. Bis heute haben 79 Filmliebhaber Genossenschaftsanteile erworben. Das Roxy soll künftig ein Programmkino mit einem entsprechenden Filmangebot abseits des Mainstreams sein.