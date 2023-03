"Letzte Generation": Strafanzeige nach Aktion im Bamberger Dom

Am 2. März stiegen Klima-Aktivisten der "Letzten Generation" mit einer Leiter zum Bamberger Reiter im Bamberger Dom hinauf und verbanden ihm die Augen. Fotos von der Aktion zeigen einen Aktivisten, der das steinerne Pferd am Hinterteil berührt. Der Bamberger Reiter hatte sinnbildlich "angeschoben" werden sollen, um die öffentliche Debatte über eine nach Meinung der Aktivisten unzureichende Klimapolitik voranzutreiben. So begründete die sogenannte "Letzte Generation" ihre Aktion in der Kirche, die eine Strafanzeige nach sich zieht.

Domprobst schreibt von "eskaliertem Handeln der Aktivisten"

Die Eigentümer des Bamberger Doms haben diese Strafanzeige jetzt gegen die Demonstranten der Klima-Bewegung erstattet. Das geht aus einem Brief an die Klimabewegung vom vergangenen Montag hervor, der dem BR vorliegt. Darin teilt Weihbischof und Dompropst Herwig Gössl mit, dass man mit der Strafanzeige nicht dazu beitragen wolle, die Situation eskalieren zu lassen, "sondern um dem eskalierten Handeln der Aktivisten einen Schritt entgegenzusetzen und deutlich zu machen, dass das Domkapitel mit dem Vorgehen nicht einverstanden ist".

Die Demonstration habe bei Gläubigen Wellen des Protests ausgelöst, so Gössl weiter. Viele Menschen hätten kein Verständnis dafür, dass ein Gotteshaus für eine solche Aktion zweckentfremdet werde. Mit der Art und Weise des Protests hätten die Demonstranten der "Letzten Generation" dem "guten Ziel" Klimaschutz einen Bärendienst erwiesen, vermutet der Weihbischof. Durch derartige Aktionen würden sich Strömungen der Gesellschaft bestätigt sehen, die das Engagement für Klimaschutz als Thema einiger Fanatiker abtun würden.

Erzbistum Bamberg: Klimaschutz seit Jahren im Fokus

Die Eigentümer des Doms, das sogenannte Metropolitankapitel, betonte unterdessen, dass es mit den Inhalten der Klimaaktivisten durchaus konform gehe. Bereits seit vielen Jahren habe das Erzbistum Bamberg den Umwelt- und Klimaschutz auf vielfältige Weise in den Mittelpunkt gerückt und Verhaltensänderungen initiiert. Dazu gehöre der Posten des Umweltreferenten oder die Einsetzung eines Klimaschutzmanagers, der entsprechende Maßnahmen anstoße und vorantreibe.

Ob die weltberühmte, etwa 800 Jahre alte Skulptur bei der Aktion der "Letzten Generation" beschädigt wurde, müsse eine wissenschaftliche Untersuchung erweisen.

"Letzte Generation" stellte Forderungen an Oberbürgermeister

Unabhängig von der Aktion im Bamberger Dom hatte sich die "Letzte Generation" vor wenigen Wochen mit einem Brief an Rathaus-Chefs in Deutschland gewandt. Darin forderten die Klimaaktivisten ein Zeichen der Solidarität und kündigten andernfalls massive Proteste an. Nachdem unter anderem auch Bamberg nicht auf die Forderungen eingegangen war, hat die "Letzte Generation" sich von einzelnen Passagen, die als Erpressungs- und Nötigungsversuche aufgefasst wurden, distanziert.