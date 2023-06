"Letzte Generation": Protest vor der Ermittlungsbehörde

Seit Ende Mai ermittelt die Generalstaatsanwaltschaft München gegen die "Letzte Generation" wegen des Anfangsverdachts der Gründung bzw Unterstützung einer kriminellen Vereinigung. Nun protestierten die Klimaaktivisten gegen die aus ihrer Sicht ungerechtfertigten Schritte: Elf Aktivisten klebten Plakate an die Glasfenster des Eingangs der Generalstaatsanwaltschaft. Darauf sind das Gründungsteam der Gruppe sowie mehrere Zeitungsartikel zur "Letzten Generation" abgebildet.

Klimaaktivisten bestreiten Vorwürfe

"Wir sind von Anfang an ganz offen in dem, was wir tun", sagte der Sprecher der Münchner Gruppe, Lars Werner, BR24. Es gebe keine Verschleierung oder konspirative Strukturen. Auch deswegen seien die Ermittlungen völlig ungerechtfertigt. Die Aktionen der "Letzten Generation" würden sich gegen das "unglaubliche Unrecht, dass wir die Lebensgrundlagen zerstören", richten, so Werner.

Generalstaatsanwaltschaft lehnt Statement ab

Die Aktion vor der Generalstaatsanwaltschaft sei als "Augenzwinkern" gedacht, so der Sprecher. Im Gegensatz zu früheren Aktionen verwendeten die Klimaaktivisten Mehl und Wasser als Klebemittel. Zuvor hatten die Demonstranten bei der Generalstaatsanwaltschaft geklingelt, jedoch ohne Erfolg. Der Sprecher der Behörde und leitende Oberstaatsanwalt, Klaus Ruhland, tauchte zwar kurz vor Ort auf, lehnte ein Statement gegenüber den Pressevertretern ab. Er wollte sich auch nicht auf ein Gespräch mit den Aktivisten einlassen.

Polizei ermittelt wegen Hausfriedensbruchs

Nach kurzer Zeit trafen mehrere Polizeieinheiten ein, woraufhin die Aktivisten ihren Protest auflösten. Wegen der Plakataktion wird nun gegen sie ermittelt. Die Polizei prüft den Tatverdacht des Hausfriedensbruchs und der Sachbeschädigung, sagte Polizeisprecher Peter Werthmann von der Münchner Polizei.

Großangelegte Razzia bei der "Letzten Generation"

Im Zuge der Ermittlungen gegen die "Letze Generation" waren Ende Mai 15 Wohnungen und Geschäftsräume in sieben Bundesländern durchsucht worden. Im Fokus der Generalstaatsanwaltschaft stehen sieben Beschuldigte im Alter zwischen 22 und 38 Jahren. Festnahmen gab es bisher nicht. Hintergrund der Ermittlungen und Durchsuchungen sind laut Generalstaatsanwaltschaft zahlreiche Strafanzeigen.

Telefonate von Klimaaktivisten abgehört

Zuletzt räumte die Generalstaatsanwaltschaft ein, im Zuge ihrer Ermittlungen Telefonate von Gruppenmitgliedern abgehört zu haben. Entsprechende Beschlüsse hatte das Amtsgericht München erlassen, so die Behörde. Die Klimaschutzaktivisten selbst bestreiten, eine kriminelle Vereinigung zu sein und fühlen sich zu Unrecht kriminalisiert. In mehreren Städten kam es als Reaktion auf die öffentlich gemachten Ermittlungen zu Protestmärschen.

Im Video - "Letzte Generation" vor Generalstaatsanwaltschaft in München: