"Letzte Generation" geht gegen schnelle Verurteilungen vor

Nachdem Aktivisten der "Letzten Generation" vergangene Woche in Bamberg in einem beschleunigten Verfahren verurteilt worden sind, wehren sich die Klimaaktivisten nun. In Bamberg gab es einen Protestmarsch, die Verurteilten wollen in Berufung gehen.