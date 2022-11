Klimaaktivisten: Wer sie sind – und was sie antreibt

Er komme aus privilegierten Verhältnissen, sagt Elgars über sich. Seine Vorbilder seien Martin Luther King und Gandhi. Früher war er bei "Fridays for Future" aktiv, jetzt ist er bei der "Letzten Generation". Mittlerweile ist der Mathematikstudent oft bei Aktionen dabei - wie in Berlin, Frankfurt, Heidelberg und zuletzt in München.

Der Kritik, ihre Taten stünden mehr im Vordergrund als ihre Forderungen, entgegnet der Klimaaktivist: Ihr Protest sei friedlich. Und der Zweck heilige für ihn schon bestimmte Mittel. "Spaß macht es tatsächlich nie. Und wir sind auch nicht stolz darauf. Wenn es nicht um so ein unglaublich wichtiges Thema gehen würde, würde ich doch niemals Menschen blockieren."

Anfangs habe er sich auch gefragt, erzählt Elgars, warum denn unbedingt ziviler Ungehorsam? Warum muss man denn für den Klimaschutz unbedingt Gesetze brechen? Aber jetzt sehe er einfach keinen anderen Weg, um auf die Brisanz der Klimakrise und die Forderungen der Aktivisten aufmerksam zu machen.

Die Klimaaktivistin von "Fridays for Future"

Ronja Hofmann kämpft ebenfalls für mehr Klimaschutz, aber die 19-Jährige klebt sich nicht auf der Straße fest. Die Politikwissenschaftsstudentin an der Ludwig-Maximilians-Universität engagiert sich seit drei Jahren bei "Fridays for Future" in München. Sie organisiert Demos, führt Gespräche mit Abgeordneten.

Auch Hofmann ist gefrustet und wütend. Das Radikale sei doch, sagt sie, dass nichts gegen die Klimakrise unternommen werde. "Bei mir ist es vor allem das Wissen, dass wir diese 1,5-Grad-Grenze nicht überschreiten dürfen und dass wir nur noch so wenig Zeit haben. Das ist wahnsinnig frustrierend."