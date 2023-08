"Letzte Generation": Erneut Störaktionen in München

München ist das neue Zentrum der derzeitigen Protestaktionen von Klimaaktivisten der "Letzten Generation": Auch heute kam es in der Landeshauptstadt zu Störungen im Straßenverkehr: Mitglieder der "Letzten Generation" blockierten am Vormittag zweimal eine Kreuzung am Mittleren Ring. Dabei handelt es sich um die Kreuzung Trappentreustraße Richtung Landsberger Straße. Nach Angaben eines Polizeisprechers kleten sich an der Stelle fünf bis sechs Personen auf der Fahrbahn fest.

Angeblich Präventivgewahrsam angedroht

Die Örtlichkeit war schon gestern bevorzugtes Ziel der Klimaaktivisten: In einer Aussendung erklärte die Organisation, dass gestern acht Personen ein Präventivgewahrsam bis 13. September angedroht worden sei, für den Fall, dass sie erneut an einer Sitzblockade teilnehmen. Eine Bestätigung der Polizei dafür steht noch aus.

Eine erste Blockade am Mittleren Ring ist nach Polizeiangaben am Morgen aufgelöst worden, wegen der zweiten Aktion kam es am Vormittag aber weiter zu Verkehrsbehinderungen.