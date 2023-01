"Meilenstein": Bayerns letzte Corona-Maßnahmen enden

Aus der Pflicht wird eine Empfehlung – ab Mittwoch schreibt die bayerische Staatsregierung nirgends mehr das Tragen einer medizinischen oder FFP2-Maske vor. Denn um Mitternacht treten die letzten landesrechtlichen Corona-Maßnahmen des Freistaats außer Kraft: die Maskenpflichten in Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften sowie für Beschäftigte in Arztpraxen, Tageskliniken und Dialyseeinrichtungen.

Ab Mittwoch besteht die bayerische Corona-Verordnung nur noch aus "allgemeinen Verhaltensempfehlungen" sowie landesrechtlichen Ausnahmen von den bundesweit vorgeschriebenen Testpflichten in Einrichtungen des Gesundheitswesens. "Damit gelten zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie vor drei Jahren nach bayerischem Recht keine allgemeinen verpflichtenden Schutzmaßnahmen mehr", betont Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU). Das sei ein "Meilenstein" und zeige, "dass die Normalität immer mehr Einzug hält".

Mit dem fortschreitenden Ende der Pandemie müsse Eigenverantwortung an die Stelle staatlicher Vorgaben treten. Holetschek hatte diesen Schritt schon am 19. Januar angekündigt und auf die "erfreuliche" Corona-Lage verwiesen.

Maskenpflicht für Corona-Positive

Weiterhin gültig bleiben dem Minister zufolge die Regeln für Corona-Positive aus der "Allgemeinverfügung Corona-Schutzmaßnahmen": Positiv Getestete ohne Krankheitssymptome dürfen im Freistaat zwar ihre Wohnung verlassen, müssen aber mindestens fünf Tage lang in Innenräumen und bei Gedränge im Freien eine Maske tragen.

Zudem dürfen Corona-Positive in Bayern keine medizinischen und pflegerischen Einrichtungen besuchen. Hier gilt auch ein Tätigkeitsverbot für positiv getestete Beschäftigte, Betreiber und Ehrenamtliche.

Bundesweit: Maskenpflicht im Fernverkehr endet

Während in Bussen und Bahnen des Nahverkehrs in Bayern schon seit Mitte Dezember keine Mund-Nasen-Bedeckungen mehr vorgeschrieben sind, mussten Reisende im Fernverkehr bisher weiter eine FFP2-Maske tragen. Ab Donnerstag ist auch damit Schluss. Nachdem sich Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) lange gegen entsprechende Forderungen gewehrt hatte, kündigte er Mitte Januar doch an, die ursprünglich bis Ostern gesetzlich festgeschriebene Maskenpflicht im Fernverkehr zum 2. Februar auszusetzen.

"Die Pandemielage hat sich stabilisiert", sagte Lauterbach zur Begründung. In den Krankenhäusern sei die Lage angespannt, aber beherrschbar. Zudem habe die Bevölkerung eine hohe Immunität aufgebaut. Daher müsse man mehr auf Eigenverantwortung und Freiwilligkeit setzen. Die entsprechende Passage im Infektionsschutzgesetz des Bundes wurde per Rechtsverordnung aufgehoben.

Lauterbach rät weiter zur Maske

Trotzdem appelliert Lauterbach an die Bevölkerung, "weiter in Innenräumen und auch in den Zügen freiwillig Maske zu tagen, wenn man sich und andere schützen möchte". Die Pandemie sei noch nicht vorüber, betonte der SPD-Politiker. Corona sei keine Erkrankung wie jede andere.

Auch die bayerische Staatsregierung rät weiterhin dazu, in geschlossenen Räumen und im öffentlichen Nahverkehr "mindestens eine medizinische Gesichtsmaske zu tragen" und auf ausreichende Belüftung zu achten. Auch ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen wird empfohlen.