Letzte Chance für das Ampelmännchen "Wärschtlamo" in Hof

Wird der Hofer "Wärschtlamo" doch noch zum Ampelmännchen? Mit dieser Frage beschäftigen sich am Dienstag um 16 Uhr erneut die Stadträte von Hof in einer Bauausschuss-Sitzung. Die SPD hatte bereits im Sommer 2021 beantragt, dass ein Logo mit der Hofer Kultfigur an zwei Ampeln leuchten soll. Hintergrund war das 150. Jubiläum des "Wärschtlamo". Als Vorbilder nannten die Fraktion zum Beispiel Ampeln mit den "Mainzelmännchen" oder den Bremer Stadtmusikanten.

Regierung von Schwaben erlaubt das Kasperle bei Grünlicht

In Hof könnten Einheimische und Touristen dauerhaft daran erinnert werden, dass es die einzige Stadt ist, in der seit 150 Jahren die "Wärschtlamänner" aus ihren heißen Kupferkesseln direkt am Straßenrand heiße Würstchen verkaufen, so die SPD. Doch im ersten Anlauf hat die Regierung von Oberfranken die Idee für eine "Wärschtlamo-Ampel" abgelehnt. Anders als zum Beispiel die Regierung von Schwaben: Die Behörde hat zugelassen, dass in Augsburg das "Kasperle" aus der berühmten "Augsburger Puppenkiste" wenigstens bei Grünlicht auf einer Ampel erscheint.

Straßenverkehrsordnung wichtiger als Genussbotschafter

Für eine solche Kompromiss-Lösung sieht die Regierung von Oberfranken in Bayreuth allerdings keinen Spielraum: "Die geltenden straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften unterscheiden nicht zwischen dem Rot- und dem Grün-Männchen," teilte Regierungssprecherin Sabine Kerner auf BR-Anfrage mit: "Auch wenn wir die besondere Bedeutung des "Wärschtlamo" als sympathisches, identitätsstiftendes Aushängeschild der Stadt und als oberfränkischen Genussbotschafter sehr schätzen, so bleiben bei der Beurteilung des Anliegens der Stadt die Vorgaben des Straßenverkehrsrechts entscheidend.“

Ausnahme für das "Sams" in Bamberg

Die Regierung wies darauf hin, dass die Gestaltung von Form und Farbe der Ampeln weltweit einheitlich geregelt seien, damit sie für jedermann verständlich und nachvollziehbar seien. Bislang hat die Regierung von Oberfranken nur eine Ausnahme genehmigt: In Bamberg gibt es eine Ampel mit der Kinderbuch-Figur von Paul Maar "das Sams" - allerdings regelt diese keinen öffentlichen Verkehr, sondern leuchtet auf einem Spielplatz im ERBA-Park.