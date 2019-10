Letzte Chance: Abstieg oder Klassenerhalt für Kirchdorf Wildcats

Die American Footballer der Kirchdorf Wildcats haben am Sonntag ihre allerletzte Chance auf den Klassenerhalt in der German Football League (GFL). Die Niederbayern treten im entscheidenden Relegationsspiel bei den Ravensburg Razorbacks an.

Das Hinspiel haben die Wildcats deutlich mit 28:40 verloren. Sie müssen deswegen das Rückspiel beim Zweitligisten mit mindestens 13 Punkten Unterschied gewinnen, um auch in der kommenden Saison erstklassig spielen zu dürfen.

Zuversicht bei den Verantwortlichen

Trotz der deutlichen Niederlage im ersten Relegationsspiele vor knapp zwei Wochen in Kirchdorf am Inn (Lkr. Rottal-Inn) geben sich die Verantwortlichen der Wildcats zuversichtlich: Der Klassenerhalt sei durchaus noch möglich. Allerdings müssen sich die Wildcats steigern. Sollte das verletzungsgeplagte Team aber zur Normalform finden, ist ein Sieg in Ravensburg möglich, heißt es.

Abstieg wäre verkraftbar

Der Druck für die Niederbayern ist gering: Sollte die Mannschaft tatsächlich nach zwei Spielzeiten in der GFL absteigen, würde das den Dorfclub nicht aus der Bahn werfen. Im Gegensatz zu anderen Teams in der Liga können sich die Wildcats auf funktionierende Amateurstrukturen im Verein verlassen.