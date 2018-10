Letzte BR Wahlarena mit Ministerpräsident Söder

Eineinhalb Wochen nach der kontroversen Debatte mit Grünen-Spitzenkandidat Ludwig Hartmann im TV-Duell diskutiert Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am 10. Oktober noch einmal im BR Fernsehen über zentrale Themen des Landtagswahlkampfs - dieses Mal aber nicht mit einem politischen Kontrahenten, sondern mit Bürgern. In BR Wahlarena in Bad Aibling steht der CSU-Spitzenkandidat dem Publikum Rede und Antwort.

Zentrale Fragen des Wahlkampfs

Moderiert wird die Live-Sendung von Ursula Heller und BR-Chefredakteur Christian Nitsche. Wenige Tage vor der Landtagswahl am 14. Oktober geht es noch einmal um die Themen, die die Menschen im Freistaat am meisten bewegen. Welche Antworten haben Markus Söder und die CSU? Was erwarten die Menschen in Bayern von der Politik? Was haben die Parteien in den letzten fünf Jahren im Maximilianeum erreicht?

Fragen auch aus dem Netz

Im Anschluss an die einstündige Wahlarena am 9. Oktober im BR Fernsehen werden auf BR24.de und auf der BR24-Facebookseite eine weitere halbe Stunde lang Fragen aus dem Netz mit Horst Seehofer live diskutiert. Hier moderiert Franziska Storz.

Die Zuschauer haben die Möglichkeit, sich auf BR24.de, per Mail (unter der Adresse wahlarena@br.de) oder über Facebook und Twitter an der Diskussion zu beteiligen. Jede Live-Sendung ist nach der Ausstrahlung für ein Jahr in der BR Mediathek zu sehen.

Söder zum Abschluss

In die vier BR Wahlarenen wurden die Spitzenkandidaten der im Landtag vertretenen Parteien eingeladen: Neben Söder auch Natascha Kohnen (SPD), Hubert Aiwanger (Freie Wähler) und Ludwig Hartmann (Grüne). Die Reihenfolge richtet sich nach dem Ergebnis der Landtagswahl 2013. Die CSU bekam seinerzeit die meisten Stimmen, gefolgt von SPD, Freie Wähler und Bündnis 90/Die Grünen. Die Spitzenkandidaten treten zeitlich in umgekehrter Reihenfolge an. Die Termine wurden so eng wie möglich hintereinandergelegt.