Lesungen, Vorträge, Workshops: Würzburger Woche gegen Rassismus

Zum Auftakt der Würzburger Woche gegen Rassismus gibt es in der Stadtbibliothek eine Lesung mit der Journalistin und Autorin Hadija Haruna-Oelker. Sie liest aus ihrem neuen Buch "Die Schönheit der Differenz: Miteinander anders denken". Es folgen die ganze Woche lang verschiedene Veranstaltungen wie zum Beispiel zahlreiche Filmvorführungen, eine Theateraufführung und ein Schreibworkshop. Das Programm richtet sich an alle. Es gibt aber auch individuelle Angebote für Betroffene.

Barış Yüksel: "Rassismus muss mehr thematisiert werden"

Initiiert hat die Woche der Soziologe Barış Yüksel vom Verein "Würzburger KUlturS". Er ist der Meinung, dass Rassismus auch in Würzburg mehr thematisiert werden muss, "weil es noch sehr viel zu tun gibt." Yüksel weist beispielsweise darauf hin, dass das Hanau-Denkmal bereits zwei Mal übermalt wurde.

Auch diverse persönliche Erfahrungen wie etwa Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt haben Yüksel dazu bewegt eine solche Woche zu organisieren. Außerdem findet er, dass es noch sehr wenig Veranstaltungen in der Form gibt, die die Vielfalt in der Stadt repräsentieren. Es sei bislang auch kaum was über die Geschichte von Gastarbeiterinnen und -arbeiter und deren Alltagserfahrungen bekannt.

Programm soll Jung und Alt ansprechen

Während der Woche werden laut Yüksel verschiedene Formen von Rassismus thematisiert. Die Palette reicht von Antisemitismus über antimuslimischen Rassismus bis hin zur Diskriminierung von Schwarzen Menschen (BPoC – Black and People of Color). Bei einem Vortrag und einer Diskussionsrunde mit dem Autor Fikri Anıl Altıntaş steht auch das Thema kritische Männlichkeit und Rassismus auf dem Programm. Auch für Kinder gibt es Angebote. So ist etwa mit einer Schulklasse eine Lesung aus antirassistischen Kinderbüchern wie zum Beispiel aus "Wir sind hier. Eine Geschichte von Flucht und Hoffnung" geplant.

Viel Bedarf um über Rassismus zu sprechen

Das Programm ist also sehr vielfältig doch Yüksel meint, dass einiges noch nicht abgedeckt ist – wie zum Beispiel Diskriminierung von Sinti und Roma oder das Thema Rassismus und Behinderung. "Das heißt wir haben eigentlich noch sehr viel Bedarf, um über Themen zu reden", meint der Organisator der Woche und sagt voraus, dass es die nächsten Jahre sicherlich weitergeht mit der Würzburger Woche gegen Rassismus.

Initiator: Rassismus geht nicht nur Betroffene etwas an

Das erste Mal fand die Veranstaltung 2021 statt – wegen Corona in hybrider Form. Schon damals stand laut Yüksel fest, dass sich das Ganze zu einem jährlichen Event etablieren soll. "Die positive Resonanz hat uns dann bestärkt die Veranstaltung tatsächlich zu wiederholen", sagt er.

Bislang haben sich etwa 250 Menschen Online für die einzelnen Veranstaltungen angemeldet. Es gibt aber noch Kapazitäten für mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmer sagt Yüksel und ergänzt "Ich glaube um das Thema Rassismus anzugehen braucht es die gesamte Stadtgesellschaft. Das ist nämlich ein Problem, das nicht nur Betroffene angeht."