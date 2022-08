Lesungen statt Tanz: Wortkirchweih als Gegenpol zur Kirwa

Am Sonntag findet in Tröstau im Fichtelgebirge eine Kirchweih der anderen Art statt: Der Kultur- und Kunstverein Tröstau lädt an drei unterschiedlichen Veranstaltungsorten zur "Wortkirchweih" ein. Neben regionalen Texten aus dem Sechsämterland und Weißenstädter Geschichten von Kerstin "Olga" Hirschmann kann man Texte von Ringelnatz, Hesse oder J.K. Rowling hören.

Wortkirchweih in Tröstau

Im "Burggut" finden am Sonntag ab 13.30 Uhr Lesungen statt, auf dem "Haumann Areal" geht es um 16.00 Uhr los und in der "Winters Scheue" lesen zum Abschluss des Tages Schauspieler der Luisenburg verschiedene Geschichten aus der Wunderkiste, wie es im Programm heißt. Die Veranstaltungen finden alle im Ortskern von Tröstau statt. Es ist die zweite Wortkirchweih, die dort stattfindet.

Gegenpol zu üblichen Kirchweihen und Volksfesten

Der Kultur- und Kunstverein Tröstau stellt seit Jahren mit seinen Veranstaltungen einen kulturellen Gegenpol zu den üblichen Kirchweihen und Volksfesten. Neben der Wortkirchweih findet dort alle zwei Jahre auch eine Kunstkirchweih mit Ausstellungen, Handwerk und bildenden Künstlern aller Art statt.