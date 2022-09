Lesen bis in die Nacht - Langwasser bekommt "Open Library"

Lesen, arbeiten oder sich mit Freunden treffen - das alles geht in der Stadtteilbibliothek in Nürnberg-Langwasser künftig bis spät in den Abend hinein. Von Dienstag bis Freitag zwischen 18.00 und 22.00 Uhr sowie samstags von 10.00 bis 15.00 Uhr können Besucher die Räumlichkeiten nutzen, ohne dass Personal anwesend ist. "Open Library" nennt sich das Konzept, das Nürnberg in seiner Bücherei in Langwasser erstmals umsetzt. Denn die Stadtteilbücherei sei hier viel "mehr als nur ein Ort der Bücher".

Bücherei als Ort der Begegnung

Die Bücherei ist im Gemeinschaftshaus untergebracht und diene wie dieses als Ort der Begegnung mit gemütlichen Sitzecken, Arbeitsplätzen und kostenfreiem WLAN. Während der "Open Library"-Zeit können Bücher und Medien vor Ort genutzt oder am Automaten eigenständig ausgeliehen, verlängert oder zurückgegeben werden. Tageszeitungen liegen in den Räumlichkeiten aus. Besucherinnen und Besucher ab 16 Jahren benötigen für den Zutritt zur "Open Library" einen gültigen Bibliotheksausweis, dessen Barcode am Eingang gescannt wird.

Kameras und Diebstahlsicherungen

Die Bibliothek wird während der erweiterten Öffnungszeiten wird mit einem Kamerasystem überwacht. Zudem sind die Bücher mit eine digitale Diebstahlsicherung ausgestattet. Ausweise für die Bibliothek können nur während den regulären Öffnungszeiten vom Personal ausgestellt werden. Kinder unter 16 Jahren erhalten nur in Begleitung eines Erwachsenen Zugang zur "Open Library".