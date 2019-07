"Lesekoffer" gegen Rassismus: Caritas Schweinfurt ausgezeichnet

Beim 4. Katholischen Flüchtlingsgipfel der Katholischen Bischofskonferenz in Essen hat die Schweinfurter Caritas den "Katholischen Preis gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus" erhalten. Die Unterfranken erhielten den 2. Preis für das Projekt "Lesekoffer Flucht und Vertreibung" und für ihr besonderes Engagement in der Flüchtlingshilfe. Der Preis ist mit 3.000 Euro dotiert.

Workshops für Schüler um Diskriminierung abzubauen

In dem "Lesekoffer" gibt es 30 Bücher, die sich mit den Themen Flucht, Vertreibung, Holocaust, Integration und rechte Gewalt befassen. Es handelt sich um Tatsachenberichte, Romane und Graphik Novels, die sich an ältere Jugendliche und Erwachsene wenden. Die Caritas macht Angebote für Schulklassen der Mittel- und Oberstufe, Mittagsbetreuungen, Seniorentreffs, Firm- oder Jugendgruppen oder Lesezirkel. Ziel ist es unter anderem, in Workshops mögliche Vorurteile abzubauen und Diskriminierung entgegenzuwirken.