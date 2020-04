Lernvideos zur Prüfungsvorbereitung an den Mittelschulen

Ab dem 27. April werden in Bayern mehr als 60.000 Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen von Mittelschulen an die Schulen zurückkehren. Dort werden sie sich auf die Prüfungen zum qualifizierenden oder mittleren Schulabschluss vorbereiten. Speziell für diesen Kreis erweitern der Bayerische Rundfunk und das Staatsministerium für Unterricht und Kultus ihr digitales Bildungsangebot und stellen auf verschiedenen Plattformen zusätzliche Lernvideos zur Verfügung. Mit den Materialien können wichtige Themen in den Fächern Mathematik und Englisch für die Abschlussprüfungen an der Mittelschule wiederholt und gefestigt werden.

80 Lernvideos für Mittelschüler verfügbar

In den insgesamt rund 80 Lernvideos erklären erfahrene Lehrkräfte leicht verständlich zentrale fachliche Inhalte anhand von Prüfungsaufgaben vergangener Abschlussjahrgänge. Zudem geben sie Hinweise zum selbstständigen Lernen und Weiterarbeiten. Die Schülerinnen und Schüler können in ihrem individuellen Tempo lernen und die Videos bei Bedarf erneut anschauen.

Prüfungsvorbereitung und Auffrischung von Grundwissen

In Mathematik werden unter anderem Themen wie Strahlensatz und Prozentrechnen, Wachstum und Zerfall, Wahrscheinlichkeit und quadratische Funktionen behandelt. In Englisch stehen Übungen zu Wortschatz und Grammatik, das Schreiben eines Briefs oder einer E-Mail sowie Aufgaben zum Textverständnis im Mittelpunkt. Sie eignen sich nicht nur zur Prüfungsvorbereitung, sondern können auch allen Schülerinnen und Schülern helfen, ihr Grundlagenwissen aufzufrischen.

"Der Bayerische Rundfunk hat in der Corona-Krise in kürzester Zeit zahlreiche digitale Innovationen gestartet, im kulturellen- wie im Bildungsbereich. Ich freue mich, dass wir nun zusammen mit dem Staatsministerium für Unterricht und Kultus unser Angebot 'Schule daheim' noch erweitern und wünsche allen Schülerinnen und Schülern gutes Lernen mit unseren Angeboten!" Dr. Reinhard Scolik, BR-Fernsehdirektor

Kultusminister Prof. Dr. Michael Piazolo schätzt diese Art des digitalen Unterrichts während der Corona-Krise.

"In Zeiten der Schulschließungen sind kreative Formen des Lernens gefragt. Ich bedanke mich herzlich beim Bayerischen Rundfunk, dass wir zusammen im Bildungsbereich neue Wege gehen. Damit unterstützen wir unsere Mittelschülerinnen und Mittelschüler tatkräftig beim selbstständigen Lernen zuhause. Den diesjährigen Absolventen wünsche ich jetzt schon viel Erfolg bei den anstehenden Prüfungen."

Die Videos werden sukzessive fertiggestellt und auf diesen Ausspielwegen veröffentlicht:

Bildungsangebot "Schule daheim" für alle Schularten

Bereits zu Beginn der Schulschließungen wegen der Corona-Krise hatte der Bayerische Rundfunk in Partnerschaft mit dem Kultusministerium unter dem Motto "Schule daheim" ein umfangreiches und laufend erweitertes Lernangebot für alle Schularten und Jahrgangsstufen auf ARD-alpha, in der BR Mediathek und mebis bereitgestellt, das weiterhin verfügbar ist und laufend um neue Inhalte ergänzt wird.