Lernplattform Mebis fällt zum Lockdown-Start aus

Über die staatliche digitale Plattform sollen Bayerns Schüler eigentlich Lerninhalte abrufen, vor allem, wenn wie seit Mittwoch in den meisten Schulen kein Unterricht vor Ort stattfindet. Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) steht in der Kritik, weil die Lernplattform zu Stoßzeiten nach wie vor immer wieder in die Knie geht.

Ärger über das Kultusministerium

Erst gestern hatte das Kultusministerium für Ärger und Verwirrung bei Schulleitern und Eltern gesorgt: Zuerst hatte es geheißen: Unterricht gebe es ab heute nur für die Abschlussklassen. Für alle anderen Klassen finde er nicht statt.

Piazolo rudert zurück

Dann aber teilte der Kultusminister mit, Distanzunterricht sei weiter möglich, auch wenn die Schulen nun frühzeitig geschlossen würden. Ebenso bleibe Distanzlernen möglich. In beiden Fällen werden die Schüler zuhause mit Lernmaterialien versorgt. Beim Distanzunterricht sind im Gegensatz zum Distanzlernen auch Prüfungen möglich.

Mehr zu "Corona und Schule"

Grüne: "Ein Rücktritt von Piazolo behebt die Probleme nicht"

Trotz aller Schwierigkeiten hält der bildungspolitische Sprecher der Grünen Landtagsfraktion in Bayern, Max Deisenhofer, den Rücktritt von Kultusminister Piazolo zu diesem Zeitpunkt für nicht zielführend. Im Interview mit der Bayern-2-Radiowelt sagte Deisenhofer: "Der Minister ist bisher nicht als Leistungsträger aufgefallen." Es sei aber fraglich, ob mit dem Austausch des Kultusminsters die strukturellen Probleme an Bayerns Schulen behoben werden", so der Bildungspolitiker.

Es gebe nun aber die klare Erwartung an Piazolo "wenn die Weihnachtferien am 11. Januar vorbei sind, dann muss der digitale Unterricht in Bayern auch funktionieren." Das sei zu schaffen, wenn zum Beispiel bei der störungsanfälligen Lernplattform "Mebis" mit mehr Personal und mehr finanziellen Mitteln nachgebessert werde, so Deisenhofer. "Das ist kein Hexenwerk. Ich habe nur das Gefühl im Sommer hat man darauf vertraut, wir gehen jetzt wieder in den Präsenzunterricht. Man hat sich einfach schlecht vorbereitet."