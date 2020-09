Lernen mit Corona: So läuft der Schulanfang in Bayern

Holpriger Schulanfang in Odelzhausen

Beim Schulstart kommt es auch schon zu ersten Komplikationen: In der Glonntal-Realschule im oberbayerischen Odelzhausen etwa musste wegen Corona der Stundenplan geändert werden, weil vorige Woche eine Lehrkraft positiv auf Corona getestet worden war. Der oder die Betroffene hatte mit einem Drittel der Kolleginnen und Kollegen Kontakt, diese müssen deshalb in häusliche Quarantäne und werden getestet. Das hat zur Folge, dass die Schüler bis zum 17. September immer schon nach der vierten Stunde nach Hause gehen dürfen.

Stufenplan für Mundschutz und Sicherheitsabstand

Das Kultusministerium hat außerdem schon vorgebaut für den Fall, dass es zu erhöhten Infektionszahlen in einem Landkreis kommt. Dann greift ein Stufenplan: Sollte der Grenzwert von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche überschritten werden, müssen alle Schüler der weiterführenden Schulen auch am Sitzplatz im Unterricht wieder einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Bei mehr als 50 Neuinfektionen gilt dies dann auch für Grundschüler.

Zudem wird in diesem Fall der Sicherheitsabstand von 1,50 Metern im Klassenzimmer wieder eingeführt, was in der Regel aufgrund der baulichen Beschränkungen dazu führen wird, dass die Klassen geteilt und wochenweise im Wechsel zu Hause und in der Schule unterrichtet werden. Allerdings können Gesundheitsamt und Schulaufsicht von dieser Vorgabe auch abweichen, wenn der Anstieg der Infektionen etwa auf einzelne Gemeinden beschränkt ist.

Ernstfall: Vorbereitung auf den Distanzunterricht

Das Kultusministerium hat sich bereits auf den erneuten, zumindest vorübergehenden Wechsel in den Distanzunterricht eingestellt. Jeder Tag soll dann mit einem virtuellen Startschuss beginnen und so Struktur in den Lerntag bringen. Die Schüler sind zur aktiven Teilnahme verpflichtet, müssen sowohl Hausaufgaben machen als auch gegebenenfalls mündliche Prüfungen ablegen. Die Lehrer wiederum sind zu festgelegten Zeiten für sie erreichbar und müssen kontinuierlich Rückmeldung geben.

Bei Erkältungskrankheiten kein Schulbesuch

Die krankheitsbedingten Fehltage der Schülerinnen und Schüler werden im diesem Schuljahr wohl steigen, denn mit Erkältungskrankheiten soll niemand in die Schule gehen, machte Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) schon im Vorfeld klar. Bei leichten Symptomen wie Schnupfen und gelegentlichem Husten dürfen die Kinder und Jugendlichen erst dann in die Schule, wenn sie binnen 24 Stunden kein Fieber entwickelt haben - wobei bei den Grundschülern eine Ausnahme gemacht wird. Kranke Kinder mit Fieber, Husten, Hals- oder Ohrenschmerzen, starken Bauchschmerzen, Erbrechen oder Durchfall müssen auf jeden Fall zu Hause bleiben.

Coburger Busfahrer drohen mit Streik zum Schulanfang

In Coburg drohen die Busfahrer mit einem Streik. Es könne kurzfristig zu Maßnahmen kommen, die sich stark auf den Stadtbusverkehr auswirken, teilen die Coburger Stadtwerke mit. Weil bei einem eingeschränkten Betrieb die Busse überfüllt wären und die Stadtwerke dies in Zeiten von Corona nicht verantworten können, werden möglicherweise gar keine Busse fahren. Grund für den möglichen Streik sind die Verhandlungen zum Tarifvertrag des Landesverbands Bayerischer Omnibusverkehrsunternehmen (LBO).