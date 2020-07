Lernen in der Corona-Krise: Das sagen die BR24-Leser

Statt dem gewohnten Präsenzunterricht hieß es für Bayerns SchülerInnen ab März: zuhause Büffeln und Kontakt zum Lehrpersonal nur per Videokonferenz. Während einige Schulen die Umstellung auf Online gut durchsetzen konnten, kam es immer wieder auch zu Problemen. SchülerInnen berichteten von technischen Schwierigkeiten, Ablenkung und mangelnder Kontrollinstanzen.

Eltern befürchten, dass Wissenslücken nicht aufgeholt werden können

Viele Eltern befürchten, dass ihre Kinder die Wissenslücken, die durch den mangelnden Präsenzunterricht entstanden sind, nicht ohne weiteres aufholen können. "Meine Kindern sind in vielen Fächern sehr viel schlechter geworden", berichtet Alexandra Fischer auf Facebook. Ähnlich sieht es auch Klaus Popa. "Es wurde ihnen ein halbes Jahr Unterricht, eigentlich ohne vernünftigen Grund geraubt" schreibt er auf Facebook. "Und diese verlorene Zeit werden die Kinder nicht mehr aufholen können."

Kritik an späten Schulöffnungen

Mit Unverständnis reagieren viele auch auf die Lockerungen der bayerischen Regierung. Dass Gastronomie, Einzelhandel und Co. wieder öffnen durften, bevor alle Klassen wieder an den Schulen sind, wird heftig kritisiert. Wird bei Kindern mit einem anderen Maßstab gemessen? Diese Frage treibt viele Nutzer im Netz um. So kreidet User Colori84 an, dass Urlaube an vielen europäischen und teilweise sogar außereuropäischen Zielen möglich sind, Klassenfahrten jedoch bis Ende Januar 2021 komplett gestrichen wurden. Ähnliches merkt auch Stephanie Forsthuber auf Facebook an. "Warum sind Feiern mit 100/200 Personen ohne Mundschutz erlaubt, aber in einer Klasse keine 30 Kinder?" Ähnlich sieht es auch Sonya Martins, die einen BR24 Facebook-Post kommentiert.