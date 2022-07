Lernen fürs Leben: Die Kleinhirten der Sennalpe Laufbichl

Pirmin ist mit zwölf Jahren der älteste der Brüder und schon ziemlich selbstständig. Zusammen mit den zwei Hirtinnen Petra und Christina versorgt er jeden Tag 45 Jungrinder und 37 Milchkühe. Die müssen zweimal am Tag gemolken werden. Für Pirmin ist das inzwischen Routine, sagt er: "Ich bin jetzt schon den fünften Sommer da heroben." Anfangs hat er nur sporadisch mitgeholfen. Inzwischen lebt und arbeitet er voll mit – wenn keine Schule ist. Von seiner Familie ist er in dieser Zeit meist getrennt.

Ohne Eltern und Geschwister auf 1.500 Metern

Die Sennalpe Laufbichl ist die flächenmäßig größte Alpe Deutschlands und liegt auf zwei Höhen. Pirmin lebt und arbeitet in der Hütte oben auf 1.500 Metern. Seine Familie lebt und arbeitet 300 Höhenmeter niedriger und eine knappe dreiviertel Stunde Fußmarsch entfernt. Die Eltern und seine beiden jüngeren Brüder zu besuchen, ist in der schulfreien Zeit nur selten möglich, zum Beispiel, wenn gegrillt wird oder ein Fest ansteht. "Ich vermisse meine Familie schon ein bisschen, vor allem die Mama und den Papa", sagt Pirmin. Ein anderes Leben kann sich der Zwölfjährige aber auch nicht vorstellen, dafür macht ihm die Arbeit viel zu viel Spaß. "Außerdem gibt es ja ein Telefon", sagt der kleine Hirte.

300 Liter Milch gehen Täglich nach unten

Das Telefon gehört zur Materialseilbahn: Die fährt mindestens zweimal am Tag und transportiert die vollen Milchkannen hinunter. Etwa 300 Liter kommen pro Melkvorgang zusammen. Auf der Alpe unten verarbeitet Senner Martin Rinderle sie zusammen mit der Milch jener 14 Kühe, die unten versorgt werden, zu Butter und Käse. Melanie Rinderle verkauft die Produkte dann direkt an die Gäste. Die Sennalpe Laufbichl ist ein beliebtes Ausflugsziel für Bergsportler, die bei einer Wanderung oder einer Radtour durch die Allgäuer Alpen eine Pause machen wollen.

Geschwister helfen bei den Eltern

Damit alles klappt, helfen Pirmins jüngere Brüder Quirin und Tizian kräftig mit: Die beiden Jungen räumen Gläser in die Spülmaschine, wischen die Tische ab, sind im Stall dabei, treiben die Kühe anschließend wieder auf die Weide oder füttern die Schweine. Dafür haben sie genauso wie der große Bruder zwei Wochen eher Sommerferien bekommen: "Ich find’s cool", sagt er siebenjährige Tizian. Er kann so viel bei den Tieren sein und die Arbeit macht ihm auch Spaß. Trotz all der Arbeit bleibt der Familie auch noch Zeit fürs Familienleben. Der zehnjährige Quirin berichtet vom abendlichen Kartenspiel und Badeausflügen zur nahe gelegenen Gumpe. "Außerdem leben und arbeiten wir ja den ganzen Tag zusammen, das ist unser Familienleben", sagt Melanie Rinderle.

Keine großen Sorgen um den jungen Hirten

Dass Pirmin den Sommer über meist nicht dabei ist, daran haben sich inzwischen alle gewöhnt. Seine Mutter ist überzeugt: "Pirmin hat ein Bergler-Leben vor sich." Die Arbeit macht ihm Spaß und er macht sie gut, sagt auch Hirtin und Firmpatin Petra: "Er ist eine große Hilfe. Also mit zwölf Jahren da kann der schon richtig anpacken."

Sorgen, dass ihrem Ältesten oben auf der Alpe etwas passieren könnte, hat die Familie nicht. Anfangs ja, da sei er aber auch noch jünger gewesen. Inzwischen vertrauen alle darauf, dass Pirmin seine Kräfte und Fähigkeiten einschätzen kann. "Ich weiß mittlerweile, dass er gut aufgehoben ist, und dass alles passt", sagt Mama Melanie.

Kinder sollen auf der Alpe fürs Leben lernen

Die Familie ist überzeugt, die drei Buben lernen auf der Alpe nicht nur den richtigen Umgang mit dem Vieh oder, dass sie achtsam mit der Natur sein müssen, sondern sie lernen fürs Leben. "Die Erfahrungen können sie später einmal alle in ihrem Arbeitsleben brauchen", sagt Martin Rinderle. Er weiß, von was er spricht, denn er ist früher selbst schon Jahre lang als Hirte auf einer Alpe gewesen, ebenfalls als Kleinhirte. Und sollte die Sehnsucht mal zu groß sein, dann ist es für die Kinder kein Problem, ihre Freunde oder den Opa im Dorf zu besuchen.