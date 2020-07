Lernen digital - wie läuft's? Staatsregierung lädt zum Gipfel

Lernen über Internetplattformen und Videokonferenzen, das war plötzlich möglich durch den Lockdown. In Sachen Digitalisierung Erlerntes nicht Verlernen, das gibt Ministerpräsident Markus Söder als sein Ziel aus.

Gipfel in Sachen Schul-Digitalisierung

Die Staatsregierung lädt deshalb heute, am vorletzten Schultag zu einem "Schul-Digitalisierungsgipfel" ein. Mit dabei sind neben den zuständigen Ministern und dem Ministerpräsidenten Vertreter der Kommunalen Spitzenverbände und der Vertreter von Lehrer-, Eltern- und Schülerverbänden. Laut Presseeinladung soll "im gemeinsamen Schulterschluss der Schwung bei der Digitalisierung an den Schulen in Bayern" mitgenommen und verstärkt werden.

Digitales Gesamtpaket für Schulen

Im Herbst soll ein digitales Gesamtpaket zur Verfügung stehen. Das hat das Kabinett bereits Ende Juni beschlossen. Alle Schülerinnen und Schüler sollen demnach die Möglichkeit haben, zu Hause mit digitalen Medien zu lernen. Wer kein Tablet und keinen Computer zuhause hat, soll an der Schule ein solches Gerät leihen können.

BLLV-Präsidentin Fleischmann befürchtet "Show"

Die Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes Simone Fleischmann steht dem Digitalgipfel skeptisch gegenüber. Sie habe große Angst, dass der Digitalgipfel "eine Show" sei, die vorgaukeln soll, alles sei gut. Das ist es laut Fleischmann aber nicht.

So eine Umstellung brauche Zeit, Schulen könnten nicht auf Knopfdruck das ändern, was die Politik beispielsweise in der Digitalisierung über Jahre verschlafen habe. Die Schulen könnten nicht in den Sommerferien eine professionelle Verzahnung von Distanz- und Präsenzunterricht für das neue Schuljahr auf die Beine stellen, so Fleischmann.