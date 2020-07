Lernen am Limit: Das bewegt Schüler, Eltern und Lehrer

Die Erfahrungen, Sorgen und Wünsche von Schülern, Eltern und Lehrern stehen im Mittelpunkt des dreitägigen BR-Themenschwerpunkts "Lernen am Limit: Corona, die Schule und ich!" von Montag, 20. Juli, bis Mittwoch, 22. Juli 2020, im Bayerischen Rundfunk.

Alle Infos zu Schule und Corona finden Sie hier.

Großes Echo bei den Betroffenen

Schon innerhalb von nur drei Tagen haben sich über 1.000 Eltern, Schüler und Lehrer per Video, Facebook-Post und Online-Kommentar auf den Aufruf des BR gemeldet. Sie haben über ihre Erfahrungen und Erwartungen an Bayerns Kultusministerium gesprochen. Die Rückmeldungen entsprechen zwar keiner repräsentativen Umfrage, aber sie gleichen sich in ihren Grundaussagen: Lehrer, Eltern und Schüler sind mit der Corona-bedingten Situation an Bayerns Schulen unzufrieden. Offenbar fühlen sich viele Betroffene in der Corona-Zeit nicht gehört - und sie haben viele Fragen an Kultusminister Michael Piazolo (FW).

Sorge um Lernlücken und eine zweite Welle

Viele Betroffene machen sich Sorgen darüber, wie es nach den Ferien im Unterricht weiter geht: Werden Lehrpläne angepasst? Wie werden Lernlücken geschlossen? Besonders alleinerziehende Eltern fragen, welche Unterstützung sie erhalten und wie sie entlastet werden sollen, wenn es mit dem Präsenzunterricht doch nicht klappen sollte.

Große Unsicherheit besteht offenbar auch darüber, was an den Schulen passiert, falls eine zweite Corona-Welle kommt, wenn Schüler aus dem Urlaub zurückkehren und welche Planungen es dazu gibt. Eltern möchten wissen, ob Kinder wegen eines Schnupfens vorsorglich zu Hause bleiben müssen, schließlich sind Herbst und Winter Erkältungszeit. Und sie fragen sich schon jetzt, wie sie diese Situation bewältigen sollen.

Gedanken machen sich viele Eltern und Schüler gerade in ländlichen Regionen auch darüber, wie in Schulbussen der Abstand eingehalten werden soll, wenn die Schulen wieder im Regelbetrieb laufen.

Topthema Digitalisierung

Ein ganz großes Thema ist die Digitalisierung des Unterrichts: Warum haben manche Schulen kein WLAN, warum bekommen Lehrer keine gute Ausrüstung oder keine Weiterbildung und keinen technischen Support? Viele Lehrer und auch Rektoren fühlen sich dabei offenbar allein gelassen.

Sorgen machen sich viele auch, weil sie beim digitalen Unterricht große Unterschiede zwischen den Schulen sehen. Sie vermissen einheitliche Vorgaben.