Kein Unterricht an Schulen, geschlossene Nachmittagsbetreuungen und Kitas: Am 16. März hat Bayern die Maßnahmen gegen die Coronavirus-Ausbreitung verschärft und vorerst dichtgemacht. Erst seit dem Ende der Osterferien dürfen Schülerinnen und Schüler wieder schrittweise zurück in den Unterricht. Homeschooling beschäftigt Schüler, Lehrer und Eltern - eine Belastung für alle. In der letzten Woche dieses besonderen Schulhalbjahres fragen sich viele, wie es nach den Sommerferien weitergeht.

Die Erfahrungen, Sorgen und Wünsche von Schülern, Eltern und Lehrern stehen im Mittelpunkt des dreitägigen BR-Themenschwerpunkts "Lernen am Limit: Corona, die Schule und ich!" von Montag, 20. Juli, bis Mittwoch, 22. Juli 2020, im Bayerischen Rundfunk.