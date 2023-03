"Leo spricht" - Junger Mann mit Down-Syndrom geht seinen Weg

"Leo spricht für sich" - so ist ein YouTube-Video überschrieben, in dem Leonard Ley seine Geschichte erzählt. Der 27-Jährige kam mit dem Down-Syndrom zur Welt, einer Chromosomenanomalie, bei der das 21. Chromosom dreimal vorhanden ist. Seit 2006 findet jedes Jahr am 21. März der Welt-Down-Syndrom-Tag statt, der diese Behinderung in das öffentliche Bewusstsein rücken soll. Doch in dem Video sagt Leo gleich als erstes: "Down-Syndrom ist keine Krankheit, Down-Syndrom ist eine Gabe Gottes."

Junger Mann mit Down-Syndrom leitet Besucherführungen

Gott habe die Menschen mit Down-Syndrom wesentlich stärker gemacht, weil er wusste, dass sie es nicht leicht haben würden, erklärt Leo seine Sicht auf die Behinderung weiter: "Ich mag an mir meine Behinderung - weil: Warum auch nicht?" Das Video zeigt einen selbstbewussten jungen Mann, der genau weiß, was er will und was er kann. In Geschichte sei er immer der Beste gewesen und habe sich deswegen gedacht: ein Job mit Geschichtsbezug "wäre schon geil". Jetzt arbeitet Leo im Rundfunkmuseum in Fürth im museumspädagogischen Bereich. Zum Beispiel führt er mit großer Begeisterung Besucherinnen und Besucher durch die Ausstellung.

Begeisterung für seinen Job und für das Leben

Früher sei er nie gerne ins Museum gegangen, sagt Leo, aber heute könne er sich nichts anderes mehr vorstellen. Denn das große Geheimnis im Museum: "Die Angestellten dürfen die Gegenstände anfassen, der Rest nicht." Und Leo sagt: "Ich finde, die Vergangenheit ist zum Lernen da." Menschen ohne Behinderung könnten sich nicht vorstellen, wie es ist, eine Behinderung zu haben. Gott habe ihm eine etwas längere Zunge mitgegeben, sagt Leo, trotzdem ist er in dem Video durchgängig gut zu verstehen und kann für sich selbst sprechen. Und die Behinderung habe auch Vorteile, zum Beispiel könne er mit fast 27 Jahren immer noch in der günstigeren Kinderabteilung shoppen, weil er nicht so groß ist.

Leo: "Menschen haben von Behinderungen ein falsches Bild"

Man könne nie sagen, ein Mensch sei zu behindert für das Leben. Bei ihm habe es sich ohnehin nicht so groß ausgewirkt. Aber auch ein Freund von ihm, der nicht sprechen kann, sei ein sehr lebensfroher Mensch. Leo fährt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit. In seiner Freizeit spielt er Klavier, singt und geht ins Fitnessstudio. Zudem spielt er in einer Theatergruppe mit, die Improvisationstheater macht. Dadurch habe er gelernt, dass er auch jemand ganz anderes sein könne - eine Rolle spielen, die ihm gefällt. Das helfe ihm, denn die reale Welt sei selten schön, sagt Leo, deshalb liebt er fiktionale Welten. Und wenn er in der realen Welt etwas ändern könnte, so sagt er, "dann würde ich sagen: Hey Leute, seid doch mal nett zueinander… würde Euch das denn umbringen?“.