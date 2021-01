01.01.2021, 15:12 Uhr

Leo ist das Neujahrsbaby in der Oberpfalz

Um 2.07 Uhr am Neujahrsmorgen ist der kleine Leo in Amberg auf die Welt gekommen. Er dürfte damit das erste Neujahrsbaby in der Oberpfalz sein. Am Silvestertag gab es im gleichen Krankenhaus gleich sechs Geburten.