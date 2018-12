Lentinger Weihnachtswunder: Monatelang vermisster Kater gefunden

Kater Rocky und seine Besitzer waren am 4. Mai mit dem Auto auf dem Weg von München nach Dresden, als sie auf der A9 bei Lenting (Landkreis Eichstätt) in einen Auffahrunfall verwickelt wurden. Mensch und Tier kamen unverletzt davon, aber bei dem Aufprall wurde Rockys Transportbox offenbar beschädigt, so dass er entwischen konnte.

Rocky war spurlos verschwunden

Seine Besitzerin Loreen K. veröffentlichte kurz nach dem Unfall eine Vermisstenanzeige bei Facebook. Diese wurde in verschiedenen Gruppen geteilt. Tierschützer suchten nach dem Tier – erfolglos.

Doch dann, rund sieben Monate später, meldete sich eine Frau in einer Facebook-Gruppe zu Wort. Sie habe an der Raststätte Köschinger Forst eine streunende weiß-rote Katze entdeckt.

Kater tappte an Raststätte in Futterfalle

Angelika Meyer-Kanthak, Vorsitzende des Vereins "Tierfreunde der Region Ingolstadt", platzierte dort sofort eine Futterfalle samt Kamera. Und siehe da, am Abend des 18. Dezember tappte Rocky in die Falle.

Einen Tag später folgte das Happy End: Rocky wurde an seine Besitzerin Loreen K. übergeben, die extra aus Dresden angereist war und ihr Glück kaum fassen konnte. Das "Weihnachtswunder", wie es bei Facebook heißt, habe nur durch das Miteinander der verschiedenen Helfer geschehen können.