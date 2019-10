Leitungswechsel im Recollectio-Haus in Münsterschwarzach

Seit Gründung vor 28 Jahren haben nach Angaben Otts mehr als 2.000 Gäste Kurse wahrgenommen. Sie bieten psychotherapeutische und geistliche Begleitung für Priester, Ordensleute und Mitarbeitende im Kirchendienst. Getragen wird das Recollectio-Haus von der Benediktinerabtei Münsterschwarzach sowie den acht Bistümern Freiburg, Fulda, Limburg, Mainz, München und Freising, Paderborn, Rottenburg-Stuttgart und Würzburg. Paeth ist die erste Frau an der Spitze.

"Dass nun eine Frau die Leitung innehat, finde ich besonders gut. Genau das gehört zur Erneuerung der Kirche." Michael Reepen, Abt Münsterschwarzach

Mit Paeth wird das gesamte psychologische Team weiblich sein. Dazu kommen Patres der Abtei und eine Ordensfrau, die die geistliche Begleitung übernehmen. Die neue Leiterin kündigte an, dass das Haus künftig sein Angebot auch für spirituelle Menschen jenseits der kirchlichen Hauptamtlichen öffnen wolle. Zudem soll es für diese Zielgruppe eigene Kurse im Gästehaus der Abtei geben. "Da geht es dann etwa um Stressbewältigung oder Burn-out-Prophylaxe", so die neue Leiterin. Dabei werde das Alleinstellungsmerkmal des Hauses ebenfalls gepflegt.

"Unser Besonderheit sind die zwei Säulen: Die Psychotherapie reicht sich mit der spirituellen Begleitung die Hand. Das ist meines Wissens einmalig in Deutschland." Leiterin Corinna Paeth

Zugleich sprach die neue Leiterin von einer höheren Bereitschaft, gerade bei Ordensfrauen, über erlebten spirituellen Missbrauch zu sprechen. Dies geschehe nicht nur innerhalb des Therapieprozesses, sondern schon im Vorgespräch. Es komme auch vor, dass die Gäste die Symptome zeigten, ohne sie benennen zu können.

"Die Folge von geistlichem Missbrauch kann sogar eine posttraumatische Belastungsstörung sein. Da geht es um immer wiederkehrende Erinnerungen, die man nicht kontrollieren kann, ein immer wieder auftretendes Anspannungsniveau, eine Nervosität und es gibt das Bedürfnis, vor etwas zu fliehen." Leiterin Corinna Paeth

Paeth kam vor dreieinhalb Jahren mit dem Wechsel der Leitung von Wunibald Müller zu Ruthard Ott zum Recollectio-Haus. Zuvor war sie nach eigenen Angaben zehn Jahre lang in der Schmerztagesklinik der Uniklinik Würzburg tätig. Ihr Schwerpunkt sei die Behandlung von chronischen Schmerzen gewesen. Davor arbeitete Paeth in Bonn in zwei unterschiedlichen Psychiatrien.