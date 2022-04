Leitungskontrolle mit Hubschrauber in Weißenburg und Eichstätt

Der Stromversorger N-Ergie überprüft ab heute Vormittag (11.04.22) mithilfe eines Hubschraubers die Mittelspannungsleitungen in den Landkreisen Weißenburg-Gunzenhausen und Eichstätt. Eine Woche lang sei dafür ein Hubschrauber unterwegs, heißt es in einer Mitteilung der N-Ergie. Insgesamt werden 300 Kilometer Leitung abgeflogen. Der Hubschrauber fliege auf rund 15 Metern Höhe, so die N-Ergie. Er kann allerdings nur bei klarer Sicht und entsprechenden Witterungsverhältnissen starten. Die Flüge sind mit dem Luftamt Nordbayern abgestimmt.

Stromleitungen müssen regelmäßig kontrolliert werden

Experten dokumentieren bei den Flügen den Zustand der Stromleitungen. Aus der Luft könnten Schwachstellen an Masten, Isolatoren und Leiterseilen frühzeitig erkannt und im Nachgang beseitigt werden, heißt es weiter. Gleichzeitig werde der Trassenbewuchs überprüft. Die Freileitungen müssten regelmäßig kontrolliert werden, so der fränkische Stromversorger. Neben Drohnen würden dabei auch Hubschrauber eingesetzt. Die N-Ergie investiert einer Mitteilung zufolge rund 100 Millionen Euro jährlich in Ausbau und Unterhalt der Stromnetze.

28.000 Kilometer Stromleitungen

Die Menschen im Netzgebiet seien im Jahr 2020 rund sieben Minuten ohne Strom gewesen. Das wären vier Minuten weniger als im Bundesdurchschnitt, so die N-Ergie. Das komplette Stromnetz des Stromversorgers umfasst rund 28.000 Kilometer Hoch-, Mittel- und Niederspannungsleitungen. Es erstreckt sich vom Würzburger Umland im Norden bis Eichstätt im Süden, sowie von Weikersheim im Westen bis nach Sulzbach-Rosenberg im Osten, erklärt die N-Ergie.

Hubschrauber in vielen Orten unterwegs

In folgenden Orten wird der Hubschrauber unterwegs sein: Adelschlag, Beilngries, Bergen, Böhmfeld, Burgsalach, Buxheim, Denkendorf, Dollnstein, Egweil, Eichstätt, Gaimersheim, Greding, Hitzhofen, Kinding, Kipfenberg, Langenaltheim, Mörnsheim, Nassenfels, Nennslingen, Pappenheim, Pollenfeld, Raitenbuch, Schernfeld, Solnhofen, Titting, Walting, Weißenburg, Wellheim.