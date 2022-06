Leiterin des ifo-Zentrums Fürth tritt Stelle an

Dass ein Forschungszentrum für Soziale Marktwirtschaft ausgerechnet in Fürth seinen Sitz hat, kommt natürlich nicht von ungefähr. Denn genau genommen, heißt die Einrichtung "Ludwig Erhard ifo Forschungszentrum für Soziale Marktwirtschaft und Institutionenökonomik". Somit wird an den "Vater des Wirtschaftswunders" und den vielleicht berühmtesten Sohn der Kleeblattstadt erinnert.

Über allem soll der Geist von Ludwig Erhard schweben

Das neue Forschungszentrum ist von drei Institutionen gegründet worden, die alle in der Tradition von Ludwig Erhard stehen. Denn dahinter stecken die Friedrich-Alexander-Universität-Erlangen-Nürnberg (FAU), wo Erhard studiert hat, das ifo-Institut, zu dessen Gründung der frühere Wirtschaftsminister und Bundeskanzler beitrug und das Ludwig-Erhard-Zentrum in seiner Geburtsstadt Fürth.

Soziale Marktwirtschaft muss weiterentwickelt werden

Im Kern will die Forschungseinrichtung Wege finden, den Gedanken der Sozialen Marktwirtschaft zukunftsfähig zu machen. "Bereits die Gründerväter sahen die Soziale Marktwirtschaft als einen dritten Weg zwischen Kapitalismus und Sozialismus an", erklärt Sarah Necker. Die 40-jährige Wirtschaftsprofessorin betont aber, dass dieser Weg nicht erst seit der Corona-Krise und dem Krieg in der Ukraine vor neuen Herausforderungen steht.

Welche Reformen sind notwendig?

Der Klimawandel, die starke Veränderung in der Demografie, die notwendige Digitalisierung und die Kräfteverschiebung in der Weltwirtschaft seien Beispiele dafür, dass sich die Soziale Marktwirtschaft an veränderte Rahmenbedingungen anpassen müsse, erklärt die Professorin. Fragen, die sich daraus ergeben, seien beispielsweise die nach Weiterbildungsmöglichkeiten, um die Chancengerechtigkeit für Alle zu gewährleisten oder wie Energiemärkte organisiert werden müssten, um Klimaneutralität zu erreichen.

Leitung des ifo-Zentrums ist an Professur gekoppelt

Die Leitung des ifo-Zentrums in Fürth ist mit einer Professur für Volkswirtschaftslehre an der FAU verbunden. Das bedeute aber nicht, dass es sich dabei um zwei verschiedene Jobs handele, stellt Sarah Necker klar. Die Professorin, die zuletzt geschäftsführende Forschungsreferentin am Walter Eucken Institut in Freiburg war, sieht eine enge Verknüpfung der Aufgaben. So gehöre die Schaffung eines Forschungsnetzwerks aus Wissenschaftlern der FAU und des ifo-Instituts ebenso dazu wie die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses. Das Konstrukt sei im übrigen nicht neu. Auch andere Abteilungsleiter des ifo-Instituts arbeiten gleichzeitig als Professoren an einer Universität - nur eben an der Ludwig-Maximilians-Uni in München.

Nicht nur für den Elfenbein-Turm

Die Forschungsergebnisse, die in den kommenden Jahren erarbeitet werden, sollen nicht nur in Wissenschaftler-Kreisen verkündet werden. Es gehöre zu den Missionen des ifo-Instituts, die öffentliche Debatte zu bereichern. Deswegen soll die Öffentlichkeit über die Forschungsergebnisse informiert werden. Ein Veranstaltungsformat, um mit Vertretern aus Wirtschaft und Politik in den Austausch zu treten, gebe es bereits am Fürther Ludwig-Erhard-Zentrum. Diese sollen weiter ausgebaut werden, damit das Fürther ifo-Zentrum auch regional in Erscheinung treten kann.