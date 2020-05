Leiterin der Kinder- und Jugendpsychiatrie Landshut vorgestellt

Dr. Tanja Hochegger übernimmt am 1. Juli 2020 die chefärztliche Leitung der Kinder- und Jugendpsychiatrie am Bezirkskrankenhaus Landshut. Sie wurde bei der Bezirkstagssitzung in Mainkofen jetzt offiziell vorgestellt. Die 1975 im österreichischen Amstetten geborene Medizinerin wechselt von der KJF Klinik Sankt Elisabeth in Neuburg an der Donau an die Isar. In Neuburg war sie zuletzt als stellvertretende Chefärztin der Kinder- und Jugendpsychiatrie tätig.

Wurden Kinder zu oft fixiert?

Nach schweren Vorwürfen eines ehemaligen Chefarztes, unter anderem wegen der hohen Zahl von Fixierungen, hatte der Bezirkstag letzten Herbst eine Neukonzeptionierung der Kinder- und Jugendpsychiatrie am Bezirkskrankenhaus Landshut beschlossen. Diese bereits laufenden Veränderungsprozesse soll Tanja Hochegger jetzt weiterführen. Unter ihrer Leitung soll wieder Ruhe einkehren.

Die Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie war 1993 in Landshut eröffnet worden. Bis zu diesem Zeitpunkt war die Versorgung psychisch kranker Minderjähriger aus Niederbayern nur in München oder in psychiatrischen Einrichtungen für Erwachsene möglich.

Außenstellen in Passau, Deggendorf und Zwiesel

2003 wurde ein zweiter Standort in Passau, 2011 ein dritter in Deggendorf und 2019 ein vierter Standort in Zwiesel in Betrieb genommen. Mit diesen Klinikstandorten hat der Bezirk Niederbayern laut eigenen Angaben moderne und wohnortnahe Behandlungseinrichtungen geschaffen, die die Versorgung psychisch kranker Kinder und Jugendlicher in der Region deutlich verbessert haben.

Hoffnung auf mehr Ruhe

Die Landshuter Klinik umfasst vier Stationen mit 44 Betten, eine Tagesklinik mit 14 Plätzen, eine Institutsambulanz sowie die Schule für Kranke und das ISPR (Institut für schulische und psychosoziale Rehabilitation). Die Außenstellen in Deggendorf und Passau bieten jeweils eine Tagesklinik, eine Institutsambulanz und eine Schule für Kranke. In Zwiesel wird eine Institutsambulanz geführt. Das Pflichtversorgungsgebiet umfasst den gesamten Bezirk Niederbayern.