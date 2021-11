Leiter des Fürther Impfzentrums plädiert für Impfpflicht

Angesicht steigender Infektionszahlen und einer vergleichsweise niedrigen Impfquote spricht sich der ärztliche Leiter des Fürther Impfzentrums, Dr. Michael Hubmann, für eine Impfpflicht für Erwachsene aus. "Wir werden nicht alle erreichen mit der Freiwilligkeit", sagte er im radioWelt-Interview auf Bayern 2.

Personal ist knapp

Michael Hubmann ist auch Mitglied im Vorstand der Kinder- und Jugendärzte in Bayern. "Wir haben uns als Kinderärzte entschieden, in die Diskussion die Forderung nach einer Impfpflicht für Erwachsene einzubringen", betonte er. Zur Begründung sagte Hubmann: "Weil wir glauben, wenn wir andere Länder anschauen, dass wir sonst diesen letzten entscheidenden Schritt einfach nicht mehr erreichen werden."

Hubmann lenkte den Blick auf das knappe Personal auf allen Ebenen in der Pandemie. In seiner Kinderarztpraxis gebe es heute drei von zehn Helferinnen, die wegen der Quarantäne ihrer Kinder zuhause bleiben müssen. Neben der Terminvergabe müsse man auch die Personalplanung sehen und dass "wir draußen [...] wirklich kurz vor dem Kollaps sind", so der Mediziner.

Impfung als einziger Weg aus Pandemie

Mit Blick auf die wenigen Erstimpfungen in seinem Fürther Impfzentrum fügte Hubmann an: "Es ist uns leider noch nicht gelungen, der kompletten Mehrheit der Bevölkerung zu zeigen, dass die Impfung der einzige Weg ist, diese Pandemie irgendwie in den Griff zu bekommen." Er wolle sich nicht ausmalen, wo wir in Deutschland stehen würden, wenn wir Corona mit der Delta-Variante ohne die Impfung gegenüberstehen würden.

Zur Impfnachfrage im Fürther Impfzentrum sagte der ärztliche Leiter des Standorts: "Der Andrang ist natürlich sehr groß. Wir kennen ja die Zahlen, wie viele wir im Frühjahr geimpft haben. Man kann das eigentlich ja nach vorne projizieren. Je nachdem, welchen Abstand man zugrunde legt - fünf oder sechs Monate - haben wir schon noch einen sehr großen Berg Auffrischungsimpfungen vor uns."