vor 27 Minuten

Leiter der UKR-Unfallchirurgie in Ruhestand verabschiedet

Er hat die Unfallchirurgie in Ostbayern reformiert: Nach 27 Jahren als Chefarzt am Universitätsklinikum Regensburg geht Professor Michael Nerlich in den Ruhestand. Zum Abschied kam auch Wissenschaftsminister Bernd Sibler nach Regensburg.