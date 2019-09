Leiter der niederbayerischen Freilichtmuseen geht in Ruhestand

Der Leiter der Niederbayerischen Freilichtmuseen in Massing (Lkr. Rottal-Inn) und Finsterau (Lkr. Freyung-Grafenau), Martin Ortmeier, geht in Ruhestand. Das gab der Bezirk Niederbayern bekannt. Martin Ortmeier studierte Kunstgeschichte, Germanistik und Theoretische Linguistik in Regensburg und München. Er promovierte 1983 über den "Primitivismus moderner Malerei" bei Friedrich Piel und schloss mit "summa cum laude" ab. Seit 1984 leitete er die Freilichtmuseen Finsterau und Massing und fungiert seit 2001 auch als Sprecher der ARGE Ausstellung Süddeutscher Freilichtmuseen.

Projekte sollen noch abgeschlossen werden

Ortmeier prägte das Gesicht der renommierten Freilichtmuseen in Massing und Finsterau. Der heute 63-Jährige geht zum 31. Dezember 2019 in den Ruhestand. Auf seinen Antrag hin wird das Arbeitsverhältnis mit dem Zweckverband Niederbayerische Freilichtmuseen zu diesem Zeitpunkt beendet. Ortmeier habe laut Bezirk diesen Zeitpunkt gewählt, weil er dann folgende Projekte noch abschließen kann: den Umbau des Denk-Hauses beim Freilichtmuseum Finsterau zu einer Begegnungs- und Bildungsstätte sowie die Neugestaltung des Heilmeierhofs als museumspädagogisches Zentrum des Freilichtmuseums Massing.

"Die weiteren großen Projekte, die Eingliederung der Berta-Hummel-Sammlung in Massing und die Wiedererrichtung des Paul Friedl-Hauses in Finsterau, hätte ich auch dann nicht bis zum Abschluss begleiten können, wenn ich bis zur regulären Altersgrenze von 66 Jahren gearbeitet hätte. Deshalb ist Ende 2019 ein guter Zeitpunkt für eine Zäsur meiner Arbeit für den Zweckverband." Dr. Martin Ortmeier, Museumsleiter der niederbayerischen Freilichtmuseen

Bezirkstagspräsident dankte für langjährigen Einsatz

Bezirkstagspräsident Olaf Heinrich würdigte die Verdienste des Museumsleiters um eine wichtige kulturelle Aufgabe des Bezirks Niederbayern: "Wir danken Dr. Ortmeier für seinen langjährigen Einsatz für die Freilichtmuseen als zentrale Einrichtungen des Bezirks und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute."