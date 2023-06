Leistungsstärkstes Windrad der Welt in der Oberpfalz geplant

Das Bauunternehmen Max Bögl baut auf dem knapp 600 Meter hohen Winnberg in der Nähe des Unternehmenssitzes in Sengenthal im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz das leistungsstärkste Windrad der Welt. Ein Unternehmenssprecher berichtete am Montag, das Windrad habe eine Gesamthöhe von 285 m und bringe eine Leistung von sieben Megawatt Strom pro Tag.

Neueste Technik: Doppelt so viel Leistung

Das ist das Doppelte der derzeit üblichen Kapazität von 3,2 Megawatt Strom. Erreicht werde diese Stromausbeute mit Turbinen neuester Technik und neuartigen Türmen für die Windkraftanlagen.

Baubeginn für das Windrad ist noch dieses Jahr, die Fertigstellung ist für Ende 2024 geplant. Die Nabe des Windrads liegt in knapp 200 Meter Höhe. Auf dem Winnberg, einer recht windstarken Erhebung der Fränkischen Alb, stehen bereits jetzt vier Windräder mit einer Gesamtleistung von 8,6 Megawatt.

Bauunternehmen profitiert vom Windrad-Boom

Das Bauunternehmen Max Bögl profitiert sehr stark vom Windrad-Boom weltweit und baut seine Kapazitäten weiter aus. Bereits jetzt liefert Max Bögl jeden zweiten Turm für Windräder über 159 Meter Nabenhöhe in Deutschland. Nach der Sparte Hochbau ist das Geschäft rund um die Windkraft inzwischen das zweitstärkste des Unternehmens.

Die Firmengruppe Max Bögl gibt den Umsatz mit über zwei Milliarden Euro pro Jahr an, sie beschäftigt rund 6.500 Mitarbeiter in aller Welt. In den Werken Sengenthal und Osterrönfeld in Schleswig-Holstein baut Bögl pro Jahr derzeit rund 400 Türme für Windräder. 2024 wird die Kapazität auf 600 gesteigert, eine Steigerung um weitere 200 pro Jahr sei möglich.

Das Bauunternehmen Max Bögl ist nach dem Getränkeanlagenhersteller Krones AG in Neutraubling und dem Sitzehersteller Grammer AG in Amberg das drittgrößte der Oberpfalz.