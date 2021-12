Leipziger Architekten gewinnen Wettbewerb für Himbeerpalast

Das Architekten-Büro Schulz & Schulz aus Leipzig hat den Wettbewerb für den Umbau des Erlanger Himbeerpalasts gewonnen. Dies bestätigte Christian Zens, der Kanzler der Friedrich-Alexander-Universität, dem Bayerischen Rundfunk. Am Abend wurden die Ergebnisse des Architektur-Wettbewerbs zur Sanierung und Erweiterung der ehemaligen Siemens-Zentrale in Erlangen für die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg vorgestellt.

Im Volksmund heißt der denkmalgeschützte Bau aus den 1950er-Jahren wegen seiner charakteristischen Fassadenfarbe Himbeerpalast.

Anbau in Anlehnung an ein Bücherregal

Künftig sollen in dem Bau rund 7.000 Studierende der Philosophischen Fakultät und der Theologie Platz finden. Dazu muss die Nutzfläche um rund ein Drittel vergrößert werden. Unter anderem soll dort eine neue Bibliothek entstehen. Die Architekten sehen in ihrem Entwurf einen Anbau vor, der wie ein großes Bücherregal mit acht Etagen an der Fassade des Altbaus hochgezogen wird.

Geplante Wissenschaftsachse der Universität in Erlangen

Der Himbeerpalast sei Ausgangspunkt der sogenannten "Wissenschaftsachse", entlang der sich verschiedene Einrichtungen der Universität befänden, sagte Erlangens Oberbürgermeister Florian Janik (SPD) bei der Vorstellung. Damit entstehe ein Campus mitten in der Stadt, so Janik weiter.

Herrmann sagt finanzielle Unterstützung erneut zu

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) betonte, dass beim Siegerentwurf auch der Denkmalschutz vollständig berücksichtigt werde. "Jetzt muss sofort zu Beginn des neuen Jahres die Projektplanung realisiert werden, damit die Baumaßnahmen möglichst schnell starten können"; sagte Herrmann. Er sicherte dabei die volle Unterstützung des Freistaats zu, auch für die weiteren Ausbauprojekte der Friedrich-Alexander-Universität. "Die Zusage der Staatsregierung aus dem Jahr 2018 in Höhe von 1,5 Milliarden Euro an die FAU gilt uneingeschränkt."

Philosophische Fakultät und Theologie baufällig und marode

Der Himbeerpalast war frei geworden, weil Siemens mit seiner Verwaltung in ein eigenes Quartier im Süden der Stadt gezogen ist. Die Universität benötigt die Flächen im Himbeerpalast dringend. Denn die Gebäude, in denen die Philosophische Fakultät und die Theologie derzeit untergebracht sind, sind baufällig und können nicht mehr lange genutzt werden.