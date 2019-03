Leinen los! Schifffahrtsaison in Kelheim gestartet

Zum ersten Mal in diesem Jahr hieß es am Sonntag "Leinen Los" bei den drei Schifffahrtsunternehmen in Kelheim. Sie hoffen auf eine bessere Saison als im vergangenen Jahr.

"Es ist eine wirtschaftliche Frage natürlich. Wir hatten übers Jahr gesehen 30 Prozent Umsatzeinbußen. Das ist für die drei Kelheimer Schifffahrtsunternehmen, die alle privat geführt sind und ohne Zuschüsse leben, natürlich eine sehr harte Sache. Und wir brauchen bestimmt wieder drei, vier gute Jahre, um einigermaßen auf unsere Umsatzzahlen zu kommen." Renate Schweiger, Schweiger Personenschifffahrt

Wegen des Niedrigwassers und einer Kiesbank konnten die Schiffe das Kloster Weltenburg an über 120 Tagen nicht anfahren. Die Kiesbank ist immer noch da. Schweiger hofft, dass der derzeit erhöhte Wasserpegel sie abträgt.