Leihgroßeltern in Westmittelfranken dringend gesucht

Die Warteliste für Leihgroßeltern ist lang, teilt das Landratsamt Weißenburg-Gunzenhausen mit. Momentan seien auch einige Familien mit schweren Schicksalsschlägen auf der Liste - darunter auch eine Familie aus Gunzenhausen, bei der die Kinder ihren Vater verloren haben. Gerade der Sohn leide sehr unter dem Verlust. Die Mutter wünsche sich daher sehnlichst einen netten Leihopa für ihre Familie, der insbesondere dem Sohn ein männliches Vorbild sein kann, heißt es.

Individuelle Zeiteinteilung

Aber auch viele andere Familien in Altmühlfranken, darunter Alleinerziehende oder Familien mit Migrationshintergrund, sind auf der Suche nach Wunschgroßeltern. Aktuell hat das Landratsamt Weißenburg-Gunzenhausen an über 30 Familien ehrenamtliche Leihgroßeltern vermittelt. Das Leihoma- und Leihopa-Netz soll aber wachsen: Gesucht werden sie vor allem in Gunzenhausen, Muhr am See, Pleinfeld, Solnhofen, Treuchtlingen und Weißenburg. Die Zeiteinteilung sei dabei ganz individuell in Abstimmung mit der Familie, so das Landratsamt.

Spielen, spazieren gehen oder vorlesen

Im Schnitt sind die Leihgroßeltern zwei Stunden in der Woche im Einsatz, um mit den Kindern der Familie zu spielen, in den Wald zu gehen oder einfach vorzulesen. Interessierte Männer und Frauen können sich an das Landratsamt in Weißenburg wenden unter 09141/902412 oder per Mail.