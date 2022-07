Leidersbach: Frau bei Brand in Dachwohnung schwer verletzt

In Roßbach, einem Ortsteil von Leidersbach im Landkreis Miltenberg, hat es am Donnerstag kurz nach Mitternacht in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Anwohner hatten um 0.30 Uhr die Integrierte Leitstelle in Aschaffenburg alarmiert. Als die Feuerwehr an dem Mietshaus eintraf, schlugen bereits offene Flammen aus einer Wohnung im Dachgeschoß. Aus dieser Wohnung wurde eine Frau gerettet – sie kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die übrigen Hausbewohner blieben unverletzt, mussten die Nacht aber erst mal im Freien verbringen.

Sachschaden wird auf 200.000 Euro geschätzt

Um 3.30 Uhr war die Feuerwehr immer noch mit Nachlöscharbeiten am Einsatzort in Roßbach beschäftigt. Experten der Kripo Aschaffenburg werden im Laufe des Donnerstags, wenn der Brandort abgekühlt ist, nach der Ursache für das Feuer suchen. Die Einsatzzentrale der unterfränkischen Polizei in Würzburg spricht von geschätzten 200.000 Euro Sachschaden.