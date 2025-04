Leidenschaft pur – Die älteste Buchhandlung Deutschlands

Im Jahr 1531 haben Hans und Elsbeth Ott die heutige Buchhandlung Korn & Berg in Nürnberg gegründet. Das Geschäft am Hauptmarkt im Herzen der Frankenmetropole ist damit die erste und älteste Buchhandlung in Deutschland.

Mehr Umsatz, weniger Verkäufe

In Bayern gibt es laut dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels rund 430 Buchhandlungen (Stand: 2022). Im bundesweiten Städteranking nimmt demnach München mit 96 Buchhandlungen hinter Berlin mit 219 und Hamburg mit 103 den dritten Platz ein. Der Umsatz der Branche erwies sich zuletzt als stabil und ging laut dem Branchenmonitor Buch im Jahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr sogar leicht nach oben (+0,8 Prozent).

Das kann jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Buchverkäufe erneut rückläufig waren. Die abgesetzte Menge reduzierte sich demnach um 1,7 Prozent. Für die positive Bilanz sorgten allein die um 2,6 Prozent höheren Buchpreise. Zwar lesen die Deutschen laut dem Statistischen Bundesamt weniger als vor zehn Jahren, die individuelle Begeisterung für Bücher scheint aber immer noch hoch zu sein.

Das bestätigt auch Gerhard Mayer, Geschäftsführer von Korn & Berg in der Nürnberger Innenstadt. "Die die lesen, lesen richtig viel." Auch er beobachte den Trend, dass gerade junge Menschen wieder vermehrt zum Buch greifen. Zwar seien Nürnberg und Franken die Themenschwerpunkte seines Ladens, an den Bereichen "New Adult" und "Young Adult" - leichter Lesestoff mit viel Herzschmerz - führe heutzutage aber kein Weg mehr vorbei.

Zentral gelegen, ist sein Geschäft in der Regel Anlaufstelle für Touristen, aber auch alteingesessene Nürnbergerinnen und Nürnberger kommen hierher.

500 Jahre Buchhandel in Nürnberg

Dass Korn & Berg ein Ort mit Geschichte ist, wird gleich beim Betreten des Ladens klar. An der Decke prangt ein riesiges Bild von Albrecht Dürer. Auf etwa 100 Quadratmetern auf zwei Ebenen verteilt, wird hier seit nun fast 500 Jahren mit Büchern gehandelt. Damit ist das Geschäft die älteste Buchhandlung Deutschlands. Gerhard Mayer ist stolz auf seinen historisch aufgeladenen Arbeitsplatz. "Das ist ein ganz tolles Gefühl", sagt er im Gespräch mit dem BR. "Man hat ganz viel Geschichte im Hintergrund, seit der Dürer-Zeit wird hier Handel getrieben, es ist fast ein demütiges Gefühl."

Traditionsgeschäft geht Trends mit

Trotz aller Tradition: Auch vor dem altehrwürdigen Buchladen hat der digitale Fortschritt in den vergangenen Jahren nicht Halt gemacht. Ein eigener Online-Shop, Social-Media-Accounts, all das gehört auch bei Korn & Berg mittlerweile zum Geschäft, sagt Mayer. Dabei habe er zum Glück Unterstützung. "Ich bin froh, dass ich junge Kolleginnen habe, die sich mit den neuen Trends gut auskennen und da auch wirklich fit sind. Die veranstalten Lesungen mit Autoren, von denen ich noch nie gehört habe. Die Bude ist dann aber voll und alle kommen und kaufen Bücher."

Es sei wichtig, junge Leute als Mitarbeiter zu gewinnen, um immer am Ball zu bleiben. Dass junge Menschen wieder mehr lesen, sei zum Teil auch auf die sozialen Medien zurückzuführen, in denen es mittlerweile eigene Formate für Buchtipps gibt, eine moderne Auflage des literarischen Quartetts sozusagen.

Kunden schätzen stationären Handel

Auch wenn E-Books und Hörbücher in den vergangenen Jahren immer mehr an Beliebtheit gewonnen haben, für das Traditionsgeschäft sei das kaum eine Konkurrenz, so Gerhard Mayer. Die Kunden wüssten das Angebot zu schätzen. Viele wollten immer noch etwas in der Hand halten, anstatt einfach über das Internet bestellen. Eine junge Frau sagt, sie sei sogar überfordert vom Online-Buchkauf. Ihr sei es lieber, in Ruhe zu blättern und zu stöbern, um das richtige Buch zu finden. Ein anderer Kunde merkt zwar an, kein "Stöberer" zu sein, jedoch gezielt Läden wie Korn & Berg zu unterstützen, um den Einzelhandel in der Innenstadt zu stärken.

Personal mit großer Leidenschaft fürs Lesen

Was Gerhard Mayer an seinen Mitarbeitenden besonders schätzt: Sie alle haben ihmzufolge eine große Leidenschaft, für das, was sie tun. Verkäuferin Cordula Langenstein zum Beispiel hat vor 13 Jahren ihren Beruf als Ärztin an den Nagel gehängt und arbeitet seitdem bei Korn & Berg. Ihre Entscheidung hat sie bis heute nicht bereut, im Gegenteil: "Ich bin meine beste Kundin. Wenn ich ohne Buch nachhause gehe am Abend, habe ich irgendwie das Gefühl, ich habe etwas falsch gemacht."