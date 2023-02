Leidenschaft für Stoffe: Textil-Rekonstrukteur Volker Illigmann

Schlossluft hat Volker Illigmann schon immer gern geschnuppert. Bereits die Bauten an sich seien wahre Kunstwerke, sagt der staatlich geprüfte Textilbetriebswirt. Am meisten schlägt sein Herz aber für das Interieur, also die Innenausstattung der verschiedenen Räume: Die Möbel dort sind bezogen mit kunstvoll gemusterten Stoffen, die Wände bespannt mit edlen Textilien. Könige, Fürsten und Herzöge zeigten damit einst ihren Reichtum.

"Im 18. und 19. Jahrhundert waren diese Stoffe so kostbar, dass die Möbelstoffe, Wandbespannungsstoffe und Fensterdekorationsstoffe mitsamt den Schmucktextilien und Posamenten ungefähr drei Viertel der Kosten eines Raumes ausgemacht haben. Das zeigte den Stellenwert. Man hat sich so mit anderen Höfen gemessen." Volker Illigmann, Textil-Rekonstrukteur

Ein Traum in Rosa

Schmetterlinge, Vögel, Ornamente: An den Wänden des Gesellschaftszimmers der Markgräfin im Neuen Schloss Bayreuth ist ganz schön was los. Dass der Raum wieder in seiner nahezu ursprünglichen Pracht zu sehen ist, ist unter anderem der Arbeit von Volker Illigmann zu verdanken. Vor Jahren wurden im Depot der Münchner Residenz wertvolle Stoffreste entdeckt. Die Analyse der handbemalten Seide ergab, dass die Wandbespannung aus dem 18. Jahrhundert nach Bayreuth gehört. Per Digitaldruck konnte der Textil-Rekonstrukteur die historische Wandbespannung komplett rekonstruieren. Für Kunsthistoriker Peter O. Krückmann ist die Wiederherstellung eines solchen Zimmers von unschätzbarem Wert.

"Das ist schon ein echtes Erlebnis. Man kann sich so ein bisschen in die Vergangenheit hineinversetzen: Hier saßen die Leute um die Markgräfin herum, haben Karten gespielt, Tee und Schokolade getrunken, geplaudert. Das war das originale Ambiente." Peter O. Krückmann, Kunsthistoriker

Arbeiten wie ein Detektiv

Textil-Rekonstruktion bedeutet oft monatelange Spurensuche. Volker Illigmann nimmt die alten Stoffreste in der Werkstatt in Thurnau sorgsam unter die Lupe. Dann heißt es: Fäden zählen und auch mal zündeln – anhand des Geruchs von verbranntem Stoff erkennt er, ob es sich um Leinen, Baumwolle, Seide oder ein anderes Material handelt. Gewebt werden die edlen Stoffe für den Textil-Rekonstrukteur in ganz Europa – teils sogar aufwendig wie anno dazumal am Handwebstuhl. Oft schmücken sie dann Königshäuser, wie zum Beispiel Schloss Fredensborg, die private Residenz der Dänischen Königin Margarethe.

Für ein ganz besonderes Ambiente

Mit seinen Stoffen will der gebürtige Frankenwälder Illigmann historischen Räumen wieder Leben einhauchen. So auch der Villa Markgraf. Das Gebäude von 1900 wird gerade saniert und soll Hauptsitz der Rainer Markgraf Stiftung und der Oberfrankenstiftung werden. Für den Konferenzraum ist eine Wandbespannung geplant - passend zur Historie der Villa, in der einst Textilunternehmer lebten.

"Dieser Raum soll Atmosphäre bekommen. Durch die Farbigkeit der Wandbespannung und durch die Oberfläche als Textilie. Zum anderen ist da auch die Akustik, die den Raum positiv beeinflussen wird, weil ja eine Wandbespannung immer auch den Schall schluckt, der im Raum entsteht." Florian Prosch, Vorstandsvorsitzender Rainer Markgraf Stiftung

Alte Künste am Leben erhalten

In den vergangenen 30 Jahren hat Volker Illigmann viel Erfahrung sammeln können. Seine Arbeit versteht er auch als Denkmalpflege: Wenn jahrhundertealte Stoffreste nicht mehr zu reparieren sind, ist die Rekonstruktion die einzige Möglichkeit, die alte Handwerkskunst vor dem Aussterben zu retten.