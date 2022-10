Leichtsinn, Überschätzung, Unfall: Unterwegs mit der Bergrettung

Einsatz für den Rettungshubschrauber Christoph Murnau: "Zwei Jugendliche sind völlig entkräftet, sie schaffen es nicht mehr zur Zugspitze und es wird bald dunkel." Ein typischer Notruf, meint Pilot Thomas Grauenhorst, als er die Rotoren anwirft. Oft fehle es nicht an Ausrüstung, sondern vielmehr an Erfahrung. Selbstüberschätzung sei einer der häufigsten Einsatzgründe, so sein persönliches Resümee. Viele würden sich an Touren im Internet orientieren. Umkehren, wenn der Weg abbreche oder zu schwer werde, sei leider für viele ein No-Go, schätzt der Pilot. Die Folge sind viele Einsätze für die Hubschraubercrew, die eigentlich vermeidbar wären.

Bergrettung ist für die Helfer eine Gratwanderung

Die Sonne steht schon tief, als der Rettungshubschrauber Christoph Murnau vom Unfallklinikum in Murnau zum Einsatzort an der Zugspitze abhebt. Die beiden jungen Bergsteiger sollen sich irgendwo beim Höllentalferner zwischen Eis und Fels auf rund 2.500 Metern Höhe befinden. Hanne Hornberger ist die Notärztin an Board, sie wirkt angespannt. Bergeinsätze sind für alle im Team fordernd, erklärt sie. Alpines Gelände bringe viele Gefahren für die Helfer mit sich. Klar gehe ihr es um die optimale Versorgung, sagt die Ärztin. Doch am Fels oder in unwegsamen Gelände spiele Eigensicherung auch eine wichtige Rolle. Die Bergrettung sei immer auch eine Gratwanderung.