Leichtflugzeug stürzt ab: Zwei Männer kommen ums Leben

Ein Leichtflugzeug war möglicherweise im Landeanflug zu einem Flugplatz , als es bei Gelnhausen in Hessen in größere Büsche an einer Böschung stürzte. Die kleine Sprengladung für einen Notfallschirm für das ganze Flugzeug habe anscheinend nicht gezündet, sagte ein Polizeisprecher. Beide Insassen haben den Absturz nicht überlebt.

Beide Insassen kommen beim Absturz ums Leben

Eines der Opfer, ein 67 Jahre alter Mann, hat laut Polizei im unterfränkischen Alzenau gelebt. Das andere Opfer war 53 Jahre alt und wohnte in Wächtersbach in Hessen. Ein Feuerwehrkran hat das Wrack aus der Böschung geborgen. Entschärfer des Hessischen Landeskriminalamtes haben die Sprengladung für den Notfallschirm laut Polizei am Boden kontrolliert zur Explosion gebracht. Auswirkungen auf die Autobahn 66 und den Bahnverkehr habe es nicht gegeben.