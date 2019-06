vor 9 Minuten

Leichtflugzeug muss in Maisfeld notlanden

Am Nachmittag musste ein Ultraleichtflugzeug in einem Maisfeld in Pfelling (Lkr. Straubing-Bogen) notlanden. Die zwei Insassen an Board wurden nicht verletzt. Dennoch war ein Großaufgebot an Feuerwehr und Polizei im Einsatz.