Leichtes Erdbeben bei Bastheim in der Rhön

Es war um 1.08 Uhr Ortszeit, als der Boden etwas ruckelte. Während sich die meisten Leute in der Rhön in ihren Betten befanden, registrierten zwei Messstellen ein leichtes Erdbeben der Stärke 2,5 südöstlich von Bastheim. Entsprechende Zahlen haben das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie sowie der Seismologie-Verbund zur Erdbebenbeobachtung in Mitteldeutschland veröffentlicht.

Erdbeben verursacht keinen Schaden

Das Erdbeben bei Bastheim ist in einer Tiefe von etwa zwei Kilometern unter der Oberfläche entstanden. Erdbeben mit einer Stärke unter 2 werden als sogenannte Mikrobeben bezeichnet. Sie sind nicht weiter bedrohlich, werden meistens von Menschen nicht wahrgenommen. Auch von dem Erdbeben bei Bastheim dürften viele Anwohner vermutlich keine Notiz genommen haben. Die Polizei in Bad Neustadt jedenfalls hat erst auf Medienanfragen am Sonntag von dem leichten Beben erfahren. Berichte über Sachschäden sind dort keine eingegangen.

Erdbeben in der Rhön ungefährlich

Gefährlich werden Erdbeben häufig erst ab einer Stärke von 5 bis 6. Das Erdbeben in Pakistan, bei dem im September 40 Menschen starben, hatte beispielsweise eine Stärke von 5,6.

Auch in Bayern kommt es in hin und wieder zu leichten Erdbeben, zum Beispiel Ende Juni in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen. Das Beben hatte eine Stärke von 2,7. Beben dieser Art sind nicht ungewöhnlich, sagte damals ein Sprecher des Bayerischen Erdbebendienstes. Vor wenigen Tagen hatte es auch in Tirol ein Erdbeben gegeben. Die Druckwellen waren in diesem Fall bis in den Landkreis Rosenheim zu spüren.