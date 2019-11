Leichter Rückgang bei der Zahl der Arbeitslosen in Oberfranken

Die Zahl der Arbeitslosen in Oberfranken ist im November gesunken – um 419 auf 18.091. Die Quote sank um 0,1 Prozentpunkte auf 3,0 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr konnte die Region das Niveau halten, die Quote blieb gleich. „Das ist sehr schön“, so der stellvertretende Chef der bayerischen Arbeitsagenturen Klaus Beier wörtlich. Oberfranken habe sich in den vergangenen Jahren sehr positiv und stabil entwickelt.

Automobilzulieferer kämpfen gegen Konjunktureinbruch

Allerdings: Wie im Rest von Bayern wächst zwar auch in Oberfranken die Beschäftigung weiter an, sie tut dies aber weniger stark als in den anderen Regierungsbezirken. Man müsse beobachten, wie es in der Automobilindustrie weiter gehe, so Beier, diese Branche präge Oberfranken. Die Automobilindustrie hat aktuell mit einer schwächeren Weltwirtschaft zu kämpfen, da sie sehr exportorientiert ist.

In der Region Bamberg gibt es die wenigsten Arbeitslosen

Die höchste Arbeitslosenquote verzeichnet aktuell die Stadt Hof mit 5,2 Prozent, am niedrigsten ist die Quote im Landkreis Bamberg mit 1,8 Prozent.