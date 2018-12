Leichte Überschwemmungen nach Dauerregen in Bayern

In Schwaben muss voraussichtlich niemand Weihnachten wegen Hochwasser in einem nassen Wohnzimmer verbringen. Wie die Experten vom Wasserwirtschaftsamt Donauwörth voraussagen, liege der Schwerpunkt auf Donau und Wörnitz. Hier seien in Donauwörth und Harburg bis Dienstagmittag steigende Pegel zu erwarten, wie es etwa alle ein bis zwei Jahre im Schnitt vorkomme.

Schwaben: Steigende Pegel im normalen Bereich

In Harburg liegt die Wörnitz derzeit noch bei Meldestufe zwei, soll jedoch weiter ansteigen bis Meldestufe drei. Mehr als ein Pegel von etwa 4,20 Meter wird nicht erwartet. In Harburg bedeute Meldestufe drei allerdings nur, dass einige Parkplätze oder Straßen innerhalb der Stadt gesperrt werden müssten, überörtliche Straßen und bebaute Bereiche wären davon nicht betroffen. Die Spitze ist am ersten Weihnachtsfeiertag um die Mittagszeit zu erwarten.

Die Iller, deren Wasserstand dann auch maßgeblich für die Donauwörth wird, hat im Oberlauf bei Sonthofen die Meldestufe zwei erreicht, in Kempten könnte sie knapp Meldestufe zwei erreichen. Die Donau erreicht in Günzburg die Meldestufe eins und in Dillingen eventuell den Meldebeginn. In Donauwörth, wo außerdem die Wörnitz zufließt, wird wohl die Meldestufe zwei erreicht werden, lautet der Trend. Dann wären keine bebauten Bereiche überschwemmt.

Die Zugstrecken zwischen Kempten und Immenstadt sowie zwischen Immenstadt und Oberstdorf waren am Morgen für den Bahnverkehr gesperrt. Dort wurden nach Polizeiangaben Hochwasser-Schutzwände aufgebaut. Die Sperrung sollte bis in den Nachmittag anhalten. Statt der Alex-Züge verkehren dort Busse.

Die Lage in Niederbayern und der Oberpfalz

Der Nachrichtendienst hat für die Landkreise Schwandorf, Cham, Regen und Kelheim Hochwasser-Warnungen herausgegeben. Der Wasserstand des Flusses Regen erreichte in Cham die zweithöchste Meldestufe Drei und steigt weiter. Am Schwarzen Regen in Zwiesel und am Weißen Regen in Lohberg im Kreis Cham können land- und forstwirtschaftliche Flächen überflutet werden.

Außerdem ist wegen der Überschwemmungen mit leichten Verkehrsbehinderungen auf den Straßen zu rechnen. Die Polizeieinsatzzentralen melden bislang aber nur kleinere Überflutungen auf den Straßen – betroffen sei hier vor allem der Bayerische Wald.

Derzeit fegen heftige Sturmböen durch die Region. Für die Gebiete oberhalb 600 Metern ist an Heiligabend mit leichtem Schneefall zu rechnen.

Dauerregen in Oberbayern

In Oberbayern hat der Dauerregen einige Flüsse über die Ufer treten lassen. Sturmböen führten im südlichen Oberbayern vereinzelt zu Schäden. So mussten die Feuerwehren umgestürzte Bäume und abgerissene Äste beseitigen. Der Bahnverkehr zwischen Garmisch-Partenkirchen und Reutte in Tirol ist unterbrochen, weil ein Baum in die Oberleitung fiel. Bis voraussichtlich Donnerstag soll die Sperrung laut Deutscher Bahn andauern.

In Königsdorf im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen prallte ein Mann neben der Fahrbahn gegen einen Baum. Der 20-Jährige war einem Baum ausgewichen, der auf die Fahrbahn gestürzt war. Die anhaltenden Regenfälle haben für Überschwemmungen gesorgt, bis jetzt jedoch ohne großflächige dramatische Auswirkungen.

Kein Hochwasser in Franken

In Mittelfranken gibt es leichte Überschwemmungen. Lediglich im Bereich der fränkischen Rezat gebe es eine Meldestufe 1, die ein leichtes Ansteigen der Flüsse bedeutet. Sie gilt derzeit im Bereich Ansbach und Oberheßbach.

Der Dauerregen führt auch in anderen Gebieten zu ansteigenden Wasserständen, die jedoch im Normalbereich liegen. Kaum steigende Pegelstände vermeldet Unterfranken. Hier fiel sogar teilweise der Wasserstand. Eine Ausnahme bildet jedoch der Billbach bei Amorbach und die Tauber sowie der Fluss Weilbach.